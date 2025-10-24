सिम्मी नाम की लड़की से मिलने फरीदाबाद आए युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, ओयो होटल में बुलाया था

Hindustan Hindi News
Fri, 24 Oct 2025 05:52 PM
हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक युवक की चाकूओं से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक का शव सेक्टर-19 में मेट्रो पिलर के पास शुक्रवार तड़के बरामद हुआ। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश कोसीकलानिवासी मारूफ (उम्र- 27 साल) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सिम्मी नाम की किसी लड़की से मिलने के लिए अक्सर इस इलाके में आता रहता था, और बीती रात को भी वह इसी सिलसिले में वहां पहुंचा था। इस बारे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वारदात की वजह और इसे अंजाम देने वाले आरोपी का फिलहाल पता नहीं चला है और इसके लिए जांच की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मारूफ गुरुवार की शाम चार बजे अपने घर से फरीदाबाद आया था। इस दौरान उसके साथ कोसी का निवासी इमलाक भी था। दोनों रात करीब 9 बजे तक साथ रहे। इमलाक टैक्सी चालक है, जबकि मारूफ मजदूरी करता था।

सिम्मी नाम की लड़की से आया था मारूफ

मृतक के भाई समीर का कहना है कि उनके भाई को सिम्मी नाम की लड़की ने फोन करके ओयो होटल में मिलने बुलाया था, साथ ही यह भी बताया कि उनका भाई अक्सर सिम्मी के साथ ओयो होटल में रुकता था। मिलने का सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। समीर ने यह भी बताया कि इमलाक ने पुलिस को बताया कि वह उसके भाई को रात 9 बजे फरीदाबाद छोड़कर दिल्ली चला गया था। उन्हें शुक्रवार तड़के सेक्टर-19 फरीदाबाद पुलिस ने सूचना दी कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जब वह फरीदाबाद पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके भाई की हत्या कर दी गई है।

शराब पीने का आदी था मारूफ

मृतक के भाई का कहना है कि उसका भाई मजदूरी करता था और शराब पीने का आदी था। समीर ने बताया कि उसके भाई के शरीर पर चाकुओं के दर्जनों घाव मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने समीर के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। समीर ने बताया कि उनके भाई को किसने और क्यों मारा, पुलिस ने अबतक इस बात का खुलासा नहीं किया है।

सीपी दफ्तर से 500 मीटर दूर हुई वारदात

फरीदाबाद के सेक्टर-19 में जहां युवक का शव मिला है, उसके 500 मीटर के दायरे में पुलिस आयुक्त का दफ्तर और पुलिस के दो बूथ मौजूद हैं। बूथ तो 100 मीटर के दायरे में ही हैं। वहीं इसके आसपास ही ओयो होटल भी है। आशंका जताई जा रही है कि आसपास मौजूद इसी होटल में मारूफ रुका होगा। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है।

बहन रहती हैं ओल्ड फरीदाबाद

मृतक के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी ओल्ड फरीदाबाद में हुई है। हालांकि मारूफ बहन के घर नहीं आया था। वह किसी से मिलने के लिए आया था। मृतक मारूफ अविवाहित था और उसके परिवार में चार बहन और दो भाई हैं। उसके पिता का नाम मसरूद्दीन है और मां बुजुर्ग है। वह कोसी के निकासा चौराहा करीम मुल्लावास मोहल्ला का रहने वाला था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एसीपी संजीव कुमार ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मृतक जिस लड़की से मिलने आया था, उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मामला दर्ज कर जांच जारी है।

