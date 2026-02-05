लूटपाट का विरोध करने पर अधेड़ की हत्या, दिल्ली पुलिस ने महिला समेत दो संदिग्ध पकड़े
दिल्ली में लूटपाट का विरोध करने पर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में महिला समेत दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार को लूटपाट का विरोध करने पर अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी अधेड़ से लूटपाट के लिए आए लेकिन विरोध करने पर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों का कहना है कि मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में महिला समेत दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।
पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के मुताबिक, मृतक अधेड़ की पहचान 54 साल के बनारसी दास के रूप में हुई है। वह गौतमपुरी में बग्गी चलाने का काम करते थे। गुरुवार दोपहर वह घोड़ी के पैर में नाल लगवाने ब्रह्मपुरी पुलिया के पास आए थे।
दोपहर करीब तीन बजे नाल लगवाने के बाद जब वह रुपये देने के लिए जेब से रकम निकालने लगे, तभी अचानक आए आरोपियों ने लूट के इरादे से उनकी गर्दन दबाकर उन्हें अचेत कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़कर उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने महिला समेत दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है।
इधर, अधेड़ को उपचार के लिए जगप्रवेश चंद अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे रिंकू ने बताया कि बनारसी दास तीन दिन पहले घर से काम पर आए थे। लगातार काम होने की वजह से वह दुकान पर ही रह रहे थे। गुरुवार दोपहर उन्हें किसी ने कॉल करके बताया कि कुछ नशेड़ियों ने पैसे लूटने के दौरान उनके पिता की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पीड़ित अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी।
