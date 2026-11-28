ISI का डिजिटल नेटवर्क, जैश से जुड़ा 'उमर' गिरफ्तार; युवाओं को हमले के लिए उकसाता था
खुफिया एजेंसियों ने आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डिजिटल नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था और उन्हें आतंकी हमले करने के लिए उकसाता था।
खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में एक गुप्त अभियान के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था और उन्हें आतंकी हमले करने के लिए उकसाता था। जांच के दौरान एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क का पता चला है, जिसका संबंध कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस' (आईएसआई) समर्थित एक आतंकी समूह से है।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी, जो सोशल मीडिया पर 'उमर' नाम से सक्रिय था। उसे बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए कई युवाओं के संपर्क में था। आरोप है कि उसने इन युवाओं को कट्टरपंथी बनाया और उन्हें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया।
हैंडलर का भी पता लगाने की कोशिश
अधिकारियों ने बताया कि खुफिया एजेंसियों को आशंका थी कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल पिछले साल लाल किले के पास हुए विस्फोट जैसी ही कोई घटना दोहराने की कोशिश कर सकता है। जांच में एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क का पता चला है, जिसका संबंध कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस' (आईएसआई) समर्थित एक आतंकी समूह से है। आरोपी से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई है। हालांकि, अभी तक कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां उसके कथित हैंडलर का भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके पाकिस्तान में होने का अनुमान है।
दिल्ली-गुजरात लिंक की जांच जारी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी जैश-ए-मोहम्मद के उस संदिग्ध सदस्य के संपर्क में था, जिसे शुक्रवार को वडोदरा में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक ऑपरेशन में संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान असम के मो. सहरुल इस्लाम के रूप में हुई है। वह मूलरूप से असम का रहने वाला है। वडोदरा जिले के जरोद इलाके में, जरोद बस स्टैंड के पास चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान एक AK-47 राइफल और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
हथियारों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश
गुजरात एटीएस के अनुसार, यह ऑपरेशन एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में मिली खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया था। ऐसी जानकारी थी कि उसके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। एजेंसी ने उसे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध बताया है। एटीएस उससे पूछताछ कर रही है ताकि हथियारों के स्रोत का पता लगाया जा सके। साथ ही गुजरात में उसके नेटवर्क को ट्रेस किया जा सके और यह पहचाना जा सके कि गोला-बारूद किसे पहुंचाया जाना था। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या दोनों आरोपी आपस में जुड़े हुए थे और क्या वे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े किसी बड़े भर्ती या ऑपरेशनल नेटवर्क का हिस्सा थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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