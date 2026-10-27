गुप्त सूचना पर हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता
जांचकर्ताओं का आरोप है कि भाऊ शुरुआत में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से पुर्तगाल भागा था और तब से विदेशों में रहकर अपने आपराधिक गिरोह का संचालन कर रहा है। उसके गिरोह के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी समूहों से हैं।
दिल्ली पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके से हिमांशु भाऊ गैंग के एक 24 वर्षीय सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी की पहचान यशपाल के रूप में हुई है और उसके पास से दो देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में छापेमारी के बाद आरोपी यशपाल को पकड़ लिया गया।
पुलिस के अनुसार 24 अक्टूबर को एक टीम सुल्तानपुरी इलाके में गश्त कर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि गैंग का एक कथित सक्रिय सदस्य अवैध हथियार लेकर 'फूल पार्क' में मौजूद है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने उस जगह पर छापा मारा और एक व्यक्ति को देखा, जिसके पास एक बैग था।
पुलिस को देखते ही भागने लगा आरोपी
पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे रोककर पकड़ लिया गया। यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान यशपाल ने हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े होने की बात कबूल की। उसके बैग की तलाशी लेने पर दो देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस मिले। आरोपी ने दावा किया है कि वह हिमांशु भाऊ गैंग का साथी है। मामले की आगे की जांच चल रही है।
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अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है हिमांशु भाऊ
बता दें कि भगोड़े गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका के अधिकारियों ने हिरासत में लिया है और वह फिलहाल अमेरिका आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की गिरफ्त में है। जिसके बाद हरियाणा पुलिस हिमांशु भाऊ के प्रत्यर्पण की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ मिलकर काम कर रही है।
इन आरोपों में अमेरिकी पुलिस ने हिरासत में लिया
अधिकारियों ने बताया कि भारत में हत्या और रंगदारी के कई मामलों में वांछित भाऊ को शुरुआत में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हरियाणा पुलिस ने अमेरिका को सूचित किया था कि वह पासपोर्ट में फर्जी उपनाम का इस्तेमाल कर देश से भागा था।
अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा पुलिस का विशेष कार्य बल (एसटीएफ) अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए इंटरपोल की भारत में नोडल एजेंसी सीबीआई के साथ लगातार संपर्क में है।
17 की उम्र में हिमांशु ने किया था पहला गंभीर अपराध
अधिकारियों ने बताया कि भाऊ को 17 साल की उम्र में अपने एक विरोधी की कथित तौर पर हत्या की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया गया था लेकिन वह 2020 में हिसार के एक बाल सुधार गृह से फरार हो गया। इसके बाद से वह संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा और अब भाऊ सबसे वांछित अपराधियों में से एक है।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि भाऊ शुरुआत में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से पुर्तगाल भागा था और तब से विदेशों में रहकर अपने आपराधिक गिरोह का संचालन कर रहा है। उसके गिरोह के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी समूहों से हैं।
ली थी जिम मालिक विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी
यह गिरोह सितंबर में उस समय सुर्खियों में आया, जब उसने दक्षिण दिल्ली के आया नगर इलाके में जिम ट्रेनर और मालिक विजय कुमार की दिनदहाड़े हुई हत्या की सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। विजय कुमार को 14 सितंबर को झांसा देकर बाहर बुलाया गया और मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
इस गिरोह का नाम 2024 में राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में हुई गोलीबारी से भी जुड़ा था, जिसमें 26 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई थी। भाऊ ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया था कि युवक 2020 में उसके एक सहयोगी की हत्या में शामिल था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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