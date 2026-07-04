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दिल्ली में पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद पति ने बैटरी से की उसकी हत्या, फिर खुद भी दे दी अपनी जान

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि निशा और विनय की शादी पांच साल पहले हुई थी और उनकी करीब तीन साल की एक बेटी है। यह दंपति पिछले लगभग सात महीनों से रणहोला इलाके में किराए के कमरे पर रह रहा था।

दिल्ली में पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद पति ने बैटरी से की उसकी हत्या, फिर खुद भी दे दी अपनी जान

दिल्ली के रणहोला इलाके से हत्या और आत्महत्या का एक दुखद मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने पहले तो धोखा देने के शक में बैटरी से पीट-पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर इसके बाद खुद भी जहर खाकर जान दे दी। मृतक दंपति की पहचान 28 वर्षीय विनय और उसकी पत्नी 24 वर्षीय निशा के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि विनय को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वह उस पर किसी शख्स के साथ लगातार फोन पर बातें करने का आरोप लगाता था। वारदात वाले दिन भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने बैटरी से पीट-पीटकर उसने महिला की जान ले ली और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली।

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मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना 2 जुलाई को उस वक्त सामने आई थी, जब पुलिस को बाहरी दिल्ली के तिलंगपुर कोटला गांव में हत्या की कोशिश के बारे में एक PCR कॉल मिली थी। इसके बाद जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो पता चला कि विनय ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी निशा के सिर पर एक्साइड बैटरी से वार कर दिया।

पुलिस ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद विनय ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड खा लिया और इसके बाद वह अपनी तीन साल की बेटी को कोटला विहार फेज-1 में स्थित अपनी मां के किराए के घर ले गया। यह मकान उसके कमरे से करीब 150 गज दूर था। वहां उसने अपनी बहन प्रिया को घर पर हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और जहर खा लिया है।

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घटना का पता लगते हुए प्रिया तुरंत दंपति के कमरे पर पहुंची, जहां निशा खून से लथपथ पड़ी हुई थी। इसके बाद उसने पड़ोसियों को इस बारे में जानकारी दी, जिन्होंने फिर पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद खून से लथपथ पड़ी निशा और विनय दोनों को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जब आई तो निशा उन्हें गंभीर रूप से घायल और सिर पर गहरे घाव के साथ मिली थी। हालांकि उसे भी बचाना नहीं जा सका।

पुलिस ने बताया कि दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है और शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि निशा और विनय की शादी पांच साल पहले हुई थी और उनकी लगभग तीन साल की एक बेटी है। यह दंपति पिछले छह या सात महीनों से उस इलाके में किराए पर रह रहे थे।

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इस घटना के सिलसिले में रणहोला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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