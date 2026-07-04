दिल्ली में पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद पति ने बैटरी से की उसकी हत्या, फिर खुद भी दे दी अपनी जान
पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि निशा और विनय की शादी पांच साल पहले हुई थी और उनकी करीब तीन साल की एक बेटी है। यह दंपति पिछले लगभग सात महीनों से रणहोला इलाके में किराए के कमरे पर रह रहा था।
दिल्ली के रणहोला इलाके से हत्या और आत्महत्या का एक दुखद मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने पहले तो धोखा देने के शक में बैटरी से पीट-पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर इसके बाद खुद भी जहर खाकर जान दे दी। मृतक दंपति की पहचान 28 वर्षीय विनय और उसकी पत्नी 24 वर्षीय निशा के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया कि विनय को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वह उस पर किसी शख्स के साथ लगातार फोन पर बातें करने का आरोप लगाता था। वारदात वाले दिन भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने बैटरी से पीट-पीटकर उसने महिला की जान ले ली और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना 2 जुलाई को उस वक्त सामने आई थी, जब पुलिस को बाहरी दिल्ली के तिलंगपुर कोटला गांव में हत्या की कोशिश के बारे में एक PCR कॉल मिली थी। इसके बाद जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो पता चला कि विनय ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी निशा के सिर पर एक्साइड बैटरी से वार कर दिया।
पुलिस ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद विनय ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड खा लिया और इसके बाद वह अपनी तीन साल की बेटी को कोटला विहार फेज-1 में स्थित अपनी मां के किराए के घर ले गया। यह मकान उसके कमरे से करीब 150 गज दूर था। वहां उसने अपनी बहन प्रिया को घर पर हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और जहर खा लिया है।
घटना का पता लगते हुए प्रिया तुरंत दंपति के कमरे पर पहुंची, जहां निशा खून से लथपथ पड़ी हुई थी। इसके बाद उसने पड़ोसियों को इस बारे में जानकारी दी, जिन्होंने फिर पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद खून से लथपथ पड़ी निशा और विनय दोनों को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जब आई तो निशा उन्हें गंभीर रूप से घायल और सिर पर गहरे घाव के साथ मिली थी। हालांकि उसे भी बचाना नहीं जा सका।
पुलिस ने बताया कि दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है और शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि निशा और विनय की शादी पांच साल पहले हुई थी और उनकी लगभग तीन साल की एक बेटी है। यह दंपति पिछले छह या सात महीनों से उस इलाके में किराए पर रह रहे थे।
इस घटना के सिलसिले में रणहोला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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