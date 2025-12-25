प्रॉपर्टी विवाद में पत्नी की बेरहमी से हत्या, पति ने छेनी-हथौड़े से वार कर मार डाला

संक्षेप: प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की छेनी-हथौड़े से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात के बाद खुद कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

खेकड़ा कस्बे में बुधवार को प्रॉपर्टी विवाद में पति ने छेनी-हथौड़े से पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी पति कोतवाली पहुंच गया और आत्मसर्पण कर दिया। बेटी ने पिता को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

गाजियाबाद के जलालाबाद निवासी 55 वर्षीय रमन पाल खेतीबाड़ी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसने दो वर्ष पूर्व बागपत के खेकड़ा की शाह गार्डन कॉलोनी में एक मकान खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री उसने पत्नी संगीता के नाम की थी। रमन पाल खुद गांव जलालाबाद में रहता था, जबकि उसकी पत्नी संगीता अपने ममेरे भाई ढिकोली गांव निवासी योगेंद्र के साथ खेकड़ा के उसी मकान में रह रही थी। पिछले दिनों संगीता ने मकान की रजिस्ट्री ममेरे भाई के नाम कर दी थी। रमन पाल को पता चला तो पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया जाता है कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे रमन पाल खेकड़ा पहुंचा। उस समय घर पर संगीता के अलावा कोई नहीं था। इसके बाद पति-पत्नी के बीच नोकझोंक हुई और रमन पाल ने छेनी-हथौड़े से हमलाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कोतवाली पहुंचकर हत्या करने की जानकारी देते हुए सरेंडर कर दिया।

सिर, चेहरे और गले पर गंभीर चोट, उंगली कटी मिली पुलिस ने महिला की हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा-छेनी बरामद कर ली। सिर और चेहरे पर छेनी-हथौड़े से वार किए गए थे। हाथ की उंगली तक काट दी गई थी। इतना ही नहीं हत्यारोपी पति ने गला भी दबाया, जिससे वह जीवित न बच सके। जिस किसी ने भी घटनास्थल का हाल देखा, उसकी रूह कांप उठी।