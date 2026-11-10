ऑनलाइन दोस्ती, फिर साथ रहने को झगड़ा; गाजियाबाद में शादीशुदा महिला की हत्या
पुलिस के मुताबिक पांच महीने पहले फेसबुक के जरिए आरोपी पिंटू से पिंकी की दोस्ती हुई थी। पुलिस के अनुसार, पिंकी लोनी बॉर्डर पुलिस थाने के तहत आने वाले इंद्रपुरी में अपने परिवार के साथ रहती थी।
गाजियाबाद के इंद्रपुरी में एक शख्स ने 30 साल की शादीशुदा महिला की हत्या कर दी। शख्स ने फेसबुक पर महिला से दोस्ती की थी। घटना लोनी बॉर्डर पुलिस थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात इंद्रपुरी इलाके में हुई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मृतका की पहचान पिंकी के रूप में हुई है जो बुलंदशहर की रहने वाली थी।
पांच महीने पहले फेसबुक के जरिए आरोपी पिंटू से पिंकी की दोस्ती हुई थी। पुलिस के अनुसार, पिंकी लोनी बॉर्डर पुलिस थाने के तहत आने वाले इंद्रपुरी में अपने परिवार के साथ रहती थी। फेसबुक पर पिंटू से दोस्ती होने के बाद, वह फोन पर उसके लगातार संपर्क में थी।
अहमदाबाद से लोनी आकर रहने लगा था आरोपी
पुलिस ने बताया कि जिस वक्त पिंकी की पिंटू से दोस्ती हुई, उस वक्त वे अहमदाबाद की एक टेक्सटाइल फर्म में काम कर रहा था। तीन महीने पहले, महिला उस उससे मिलने गुजरात गई और उसे लोनी में अपने पड़ोस में रहने के लिए कहा, ताकि वे अक्सर मिल सकें। इसके बाद आरोपी करीब दो महीने पहले, लोनी के इंदिरापुरी में आ गया और अपने 24 साल के एक दोस्त केै साथ रहने लगा। महिला उससे मिलने के लिए उसी दोस्त के घर जाती थी।
कैसे हुई हत्या
दिवाली की रात महिला का पति बुलंदशहर में अपने गांव गया था। इसके बाद पिंकी बच्चों को घर पर छोड़कर पास ही स्थित आरोपी के घर उससे मिलने गई। वहां दोनों ने साथ रहने के बारे में बात की। पुलिस के मुताबिक, महिला चाहती थी कि वे साथ रहने लगें, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। नशे की हालत में आरोपी ने महिला को धक्का दिया, जिससे वह जाकर दीवार से टकरा गई। जब महिला ने पलटकर उसे मारा, तो उसने मेन गेट के बाहर पड़ी एक ईंट उठाई और उसके सिर पर कई बार वार किया।
अंकुर विहार के सहायक पुलिस आयुक्त मौर्य ने आरोपी से शुरुआती पूछताछ के बाद कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती पूछताछ के दौरान, पिंटू ने पुलिस को बताया कि उसका पिंकी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहस के दौरान गुस्से में आकर उसने ईंट से उस पर हमला कर दिया।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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