शख्स ने की मौसी के बेटे की हत्या, यू-ट्यूब देख रची साजिश; वारदात की वजह 14 साल पुरानी निकली
शुरुआती जांच में यह सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे हत्या के मामले में तब्दील कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले शख्स को टक्कर मारी और जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा, उसे गोली मार दी गई।
डिजिटल दुनिया का उपयोग जहां बहुत से लोग कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए करते हैं, वहीं गुरुग्राम में अपराध की एक खौफनाक पटकथा लिखने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया गया। गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा (पालम विहार) ने सेक्टर-37-D में हफ्ते भर पहले हुई संजय शर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस 'ब्लाइंड मर्डर' के पीछे 14 साल पुराना व्यावसायिक विवाद और गहरी रंजिश सामने आई है।
हादसे का ड्रामा, फिर सरेआम कत्ल
बीती 6 जनवरी को सेक्टर-10 थाना क्षेत्र के रामा पार्क के पास संजय शर्मा लहूलुहान हालत में मिले थे। शुरुआती जांच में यह सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे हत्या के मामले में तब्दील कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले संजय की कार को टक्कर मारी और जैसे ही वे गाड़ी से नीचे उतरे, उन्हें गोली मार दी गई।
10 लाख की सुपारी और 'यूट्यूब' की ट्रेनिंग
वारदात के मुख्य आरोपी गुरुदत्त शर्मा उर्फ बालेश्वर ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। गुरुदत्त और मृतक संजय रिश्ते में भाई (मौसी का लड़का) थे। साल 2011-12 में दोनों का क्रशर का साझा व्यापार था, जो विवाद के कारण बंद हो गया। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए गुरुदत्त ने अनिल नाम के बस चालक को रैकी करने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस की पकड़ से बचने के तरीके और वारदात को अंजाम देने की तकनीक यूट्यूब वीडियो देखकर सीखी थी।
देहरादून और मुजफ्फरनगर से दबोचे गए हत्यारे
निरीक्षक जयबीर और उप-निरीक्षक अंकित की टीम ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी गुरुदत्त को देहरादून (उत्तराखंड) से गिरफ्तार किया। वहीं, उसके साथी अनिल को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पकड़ा गया। पुलिस ने गुरुदत्त को 4 दिन के रिमांड पर लिया है ताकि वारदात में इस्तेमाल हथियार और अन्य साथियों का पता लगाया जा सके।