Hindi Newsएनसीआर NewsMan kills daughter for failing to write numbers till 50 in Faridabad
फरीदाबाद में चार साल की बेटी नहीं लिख सकी 50 तक की गिनती, सनकी पिता ने पीट-पीटकर ले ली जान

फरीदाबाद में चार साल की बेटी नहीं लिख सकी 50 तक की गिनती, सनकी पिता ने पीट-पीटकर ले ली जान

संक्षेप:

इस घटना को लेकर शिकायत प्राप्त होने के बाद सेक्टर 58 की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे शहर की एक अदालत में पेश किया गया और एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

Jan 23, 2026 08:59 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, फरीदाबाद
हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पिता ने सिर्फ इस वजह से अपनी चार साल की बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला, क्योंकि वह उसे 50 तक की गिनती लिखकर नहीं बता पाई थी। पुलिस ने बताया कि पढ़ाने के दौरान जब पिता ने बच्ची से 50 तक की गिनती लिखने को कहा तो वह ऐसा नहीं कर सकी। जिसके बाद नाराज हुए पिता ने बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला। वारदात के वक्त बच्ची की मां काम पर गई हुई थी, और शाम को जब वह घर आई तब इस मामले का खुलासा हुआ। मां ने ही पुलिस को सूचना दी।

यूपी के सोनभद्र का रहने वाला है आरोपी

आरोपी की पहचान 31 वर्षीय कृष्णा जायसवाल के रूप में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के खेरतिया गांव का रहने वाला है और फरीदाबाद में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने बताया कि यह घटना 21 जनवरी को हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जायसवाल और उसकी पत्नी दोनों जॉब में हैं और निजी कंपनियों में नौकरी करते हैं। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मां दिन में काम पर जाती थी, इस दौरान कृष्णा बच्ची की देखभाल करने और उसकी पढ़ाई की देखरेख करने के लिए घर पर ही रहता था।

बच्ची की मां घर लौटी तो पुलिस को खबर की

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, जायसवाल ने बच्ची को एक से 50 तक गिनती लिखने के लिए कहा था। जब वह यह काम पूरा नहीं कर पाई, तो उसने गुस्से में आकर उसे पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां शाम को काम से लौटी और लड़की को मृत पाया। जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

अदालत ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा

इस घटना को लेकर शिकायत प्राप्त होने के बाद सेक्टर 58 की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद शुक्रवार को उसे शहर की एक अदालत में पेश किया गया और एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उधर फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'बच्ची के पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज की गई है और आगे की जांच के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है।'

