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गर्लफ्रेंड से बात करने पर दोस्त को ब्लेड से काट डाला, ग्रेटर नोएडा में खौफनाक मर्डर

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा में एक युवक द्वारा गर्लफ्रेंड से बात करने पर अपने सहकर्मी की हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात से पहले दोनों ने साथ बैठकर बीयर भी पी थी। पुलिस के मुताबिक, मृतक आरोपी और उसकी गर्लफ्रेंड तीनों की शादीशुदा हैं। 

Noida Police
नोएडा पुलिस

ग्रेटर नोएडा में सिरसा गोल चक्कर के पास गुरुवार रात एक युवक ने अपने सहकर्मी की कपड़ा काटने वाले ब्लेड से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने सहकर्मी द्वारा उसकी प्रेमिका से बात करने पर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।

कासना कोतवाली पुलिस के मुताबिक, बरेली का रहने वाला 32 वर्षीय सुरेश सिरसा गांव में किराये पर रहता था। वह कासना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था। सुरेश की कंपनी में रबूपुरा का रहने वाला नरेश भी काम करता है। इसी कंपनी में बुलंदशहर निवासी महिला भी काम करती है। इस महिला से नरेश का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। महिला सुरेश के पड़ोस में किराये पर रहती है।

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हत्या से पहले दोनों साथ में पी थी बीयर

पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन से महिला की बातचीत सुरेश के साथ होने लगी थी। यह बात नरेश को पता चल गई। इस पर सुरेश और नरेश के बीच विवाद हो गया। गुरुवार की रात सुरेश और नरेश सिरसा गोलचक्कर के पास आपस में बातचीत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने यहां बीयर भी पी थी। नरेश ने प्रेमिका से बात करने को लेकर सुरेश का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और फिर गुस्साए नरेश ने कपड़े काटने वाले ब्लेड से सुरेश पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान नरेश को भी ब्लेड लगने से चोट लगी। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पड़े दोनों युवकों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया। नरेश की हालत खतरे से बाहर है।

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आरोपी को हिरासत में लिया गया

पुलिस की जांच में पता चला है कि सुरेश, आरोपी नरेश और महिला तीनों ही शादीशुदा हैं। बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से तलाक हो गया है और वह अपने दो बच्चों के साथ सिरसा गांव में किराये पर रहती है। पुलिस ने मृतक सुरेश के परिजनों की शिकायत पर आरोपी नरेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

डॉ. रवि शंकर, एसीपी, ग्रेटर नोएडा, ''एक महिला को लेकर हुए झगड़े में युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस मामले की गहनता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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