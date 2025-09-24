दिल्ली में मर्डर! हैवान ने कसाई वाली चाकू से साली को गोद डाला; भांजी और पत्नी पर भी किया वार

दिल्ली में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पत्नी के भागने के शक में अपनी साली की जान ले ली और भांजी के साथ पत्नी को भी घायल कर दिया।

दिल्ली में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी साली की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके साथ ही हैवान ने भांजी की उंगली काट दी और पत्नी को भी मारकर घायल कर दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। किसी बात को लेकर हुए मामूली पारिवारिक विवाद ने खूनखराबे का रूप ले लिया और इसमें साली की हत्या कर दी।

मामला दिल्ली के जेजे कॉलोनी का है। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह 8 बजे हुई, जब आरोपी इस्तेखार काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर भागने वाली है और उसकी साली इसमें पत्नी की मदद कर रही है। इस दौरान सुबह जब साली सो रही थी, तभी काम पर जाने के दौरान आरोपी ने टिफिन के अंदर से मीट काटने वाला चाकू निकाला और अपनी साली पर हमला कर दिया। इस दौरान हमले में महिला को गर्दन, सीने और पेट पर कई गंभीर चोटें आईं। इस हमले में महिला की मौत हो गई।

इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी भतीजे सोनू ने बताया कि सुबह वो काम पर जा रहे थे, मौसी ने भी यही सोचा। इस दौरान उनके हाथ में टिफिन थी। सोनू ने बताया कि टिफिन के अंदर से इस्तेखार ने चाकू निकाला और नुसरत की गर्दन, सीने और कमर पर हमला कर दिया। इस हमले में नुसरत को काफी गंभीर चोटें आईं। इस दौरान आरोपी इस्तेखार की पत्नी और उसकी भांजी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो चाकू से उन्हें भी चोट लग गई। इस हमले में भांजी की उंगली कट गई, जबकि आरोपी की पत्नी भी घायल हो गई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि नुसरत का पति अभी जेल में है और वो परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य थी। नुसरत की मौत के बाद अब उसकी चार बेटियां बेसहारा हो गई हैं। बताया जा रहा है कि नुसरत पहले सिविल डिफेंस वालंटियर का काम करती थी और बाद में बाउंसर का काम संभाल लिया था।