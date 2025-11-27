पहली पत्नी और बच्चों के रहते दूसरी शादी की, ससुराल ले जाने का दबाव बनाने पर गोली मारकर जान ले ली
दिल्ली में एक युवक द्वारा अदालत में दूसरी शादी के बाद ससुराल ले जाने का दबाव बनाने पर पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी 25 साल की दूसरी पत्नी को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बागपत ले गया। वहां गोली मारकर हत्या के बाद उसका शव जंगल में फेंक दिया।
दिल्ली में एक युवक द्वारा अदालत में दूसरी शादी के बाद ससुराल ले जाने का दबाव बनाने पर पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए दूसरी पत्नी को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बागपत ले गया। वहां गोली मारकर हत्या के बाद उसका शव जंगल में फेंक दिया।
दिल्ली के दयालपुर के एक युवक ने कोर्ट में दूसरी शादी के बाद ससुराल ले जाने का दबाव बनाने पर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए 25 साल की अपनी दूसरी पत्नी तैय्यबा को दिल्ली से बागपत ले गया। वहां गोली मारकर हत्या के बाद उसका शव जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने मामले में नाबालिग व मुख्य आरोपी फैसल चौधरी समेत दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। नाबालिग आरोपी का दोस्त है।
दयालपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की निशानदेही पर बुधवार को युवती का शव बागपत स्थित जंगल से बरामद कर लिया। पोस्टमॉर्टम के बाद गुरुवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया। वारदात में इस्तेमाल आरोपी के दोस्त की कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार की तलाश कर रही है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि परिवार में पहली पत्नी से दो बच्चे हैं। आरोपी ने अप्रैल 2025 में परिजनों को बिना बताए 25 साल की युवती तैय्यबा से कोर्ट में शादी कर ली। अब युवती उस पर खुद को पत्नी के रूप में ससुराल ले जाने का दबाव बना रही थी। पहली पत्नी के डर से फैसल उसे अपने घर नहीं ले जा पा रहा था। इस सब से छुटकारा पाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची। 22 नवंबर को दोस्त की कार से युवती को पहले दिल्ली स्थित एक बार में ले गया। वहां शराब पी। इसके बाद युवती को लेकर बागपत गया और वहां वारदात को अंजाम दे डाला।
नौकरी पर गई, फिर नहीं लौटी
मृतका तैय्यबा अपने परिवार के साथ चांदबाग इलाके में रहती थी। वह दिलशाद गार्डन में प्राइवेट नौकरी करती थी। परिवार में माता-पिता के अलावा तीन भाई व चार बहनें हैं। परिजनों के मुताबिक, 22 नवंबर को युवती नौकरी पर गई थी और रात आठ बजे बात हुई तो उसने घर आने में देरी की बात कही। देर रात करीब 2:48 बजे उसकी मां से बात हुई तो उसने पांच मिनट में आने को कहा। इसके बाद उसने फोन नहीं उठाया।
अगले दिन परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। बाद में परिजनों से पूछताछ के बाद अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया। जांच में पता चला कि आखिरी बार तैय्यबा को मुस्तफाबाद निवासी फैसल चौधरी के साथ देखा गया था, लेकिन वह अपने घर से फरार मिला। उसकी तलाश शुरू की गई। इसी बीच मंगलवार को उसने कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया।