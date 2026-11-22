दिल्ली में मर्डर! प्रेग्नेंट पत्नी को पति ने मार डाला, पुलिस के सामने किया सरेंडर
दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक युवक ने पत्नी की हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद पति ने खुद भी सुसाइड का प्रयास किया।
दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपी पति ने खुद को भी मारने की कोशिश की , लेकिन बाद में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
पत्नी को घर वापस ले जाना चाहता था
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पति जमशेदपुर से दिल्ली अपनी पत्नी को वापस लेकर जाने आया था। इस दौरान उसकी पत्नी से बहस हो गई। बहस के दौरान पति ने अपना आपा खो दिया और दुपट्टे से पत्नी का गला घोंट दिया। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने भी अपना गला घोंटकर सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। बाद में उसने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया।
फ्लैट में मिला शव
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति किचन में पहुंचा और यहां चाकू से अपना गला काटने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद उसने जानकारी दी और पुलिस तुरंत संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल के बाद पुलिस की एक टीम फ्लैट पर पहुंची तो देखा वहां पत्नी कोमल की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
निहाल विहार में भी महिला की हत्या
इसी तरह के एक मामले में दिल्ली के निहाल विहार में भी एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। गुरुवार को हुई इस घटना के दौरान महिला सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी, तभी पति ने चाकुओं से पत्नी को गोद डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों पति-पत्नी पिछले तीन सालों से अलग-अलग रह रहे थे। दोनों का एक बच्चा भी था, जो महिला के साथ रहता था।
गुरुवार को आरोपी पति ने महिला को बाजार में देखा और चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी पति को भी वहीं से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी का दोस्त मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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