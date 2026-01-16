हाथ-पैर बांधे फिर ब्लेड से काटा गला; 15 हजार रुपए के लिए दोस्त की हत्या

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या सिर्फ 15 हजार रुपये वापस पाने के लिए की थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले संतोष तिवारी के रूप में हुई है।

गुरुग्राम पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या सिर्फ 15 हजार रुपये वापस पाने के लिए की थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले संतोष तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मृतक की पहचान कानपुर निवासी फैजल इदरीसी के रूप में हुई है, जो शहर में डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसका शव 8 जनवरी को सेक्टर 37 के एक पेट्रोल पंप के पीछे मिला था।

शुरुआत में परिवार को मृतक की पत्नी और मामा पर शक था, लेकिन जांच के बाद पुलिस संतोष तिवारी तक पहुंची और उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, तिवारी और इदरीसी की दोस्ती नवंबर में एक साथ डिलीवरी का काम करने के दौरान हुई थी और वे अक्सर साथ में शराब पीते थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी का दावा है कि फैजल ने उसे 1 लाख रुपये का लोन दिलाने का वादा किया था और इसके बदले 15 हजार रुपये फीस के तौर पर लिए थे। जब तिवारी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। 24 दिसंबर को दोनों सुबह से ही शराब पी रहे थे और रात तक फैजल काफी नशे में हो गया। आरोप है कि तिवारी ने फैजल के हाथ-पैर बांध दिए, उसका गला घोंटा और फिर ब्लेड से उसका गला काट दिया।