हाथ-पैर बांधे फिर ब्लेड से काटा गला; 15 हजार रुपए के लिए दोस्त की हत्या

संक्षेप:

गुरुग्राम पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या सिर्फ 15 हजार रुपये वापस पाने के लिए की थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले संतोष तिवारी के रूप में हुई है।

Jan 16, 2026 10:35 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, पीटीआई
गुरुग्राम पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या सिर्फ 15 हजार रुपये वापस पाने के लिए की थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले संतोष तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मृतक की पहचान कानपुर निवासी फैजल इदरीसी के रूप में हुई है, जो शहर में डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसका शव 8 जनवरी को सेक्टर 37 के एक पेट्रोल पंप के पीछे मिला था।

शुरुआत में परिवार को मृतक की पत्नी और मामा पर शक था, लेकिन जांच के बाद पुलिस संतोष तिवारी तक पहुंची और उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, तिवारी और इदरीसी की दोस्ती नवंबर में एक साथ डिलीवरी का काम करने के दौरान हुई थी और वे अक्सर साथ में शराब पीते थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी का दावा है कि फैजल ने उसे 1 लाख रुपये का लोन दिलाने का वादा किया था और इसके बदले 15 हजार रुपये फीस के तौर पर लिए थे। जब तिवारी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। 24 दिसंबर को दोनों सुबह से ही शराब पी रहे थे और रात तक फैजल काफी नशे में हो गया। आरोप है कि तिवारी ने फैजल के हाथ-पैर बांध दिए, उसका गला घोंटा और फिर ब्लेड से उसका गला काट दिया।

हत्या के बाद तिवारी फैजल का मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। 26 दिसंबर को उसने मोबाइल चालू किया और यूपीआई (UPI) के जरिए किसी दूसरे के खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफर करके नकद ले लिए। उसने लूटी गई मोटरसाइकिल भी रायबरेली में एक दोस्त के पास छिपा दी थी। पुलिस अब मृतक का सामान बरामद करने के लिए आगे की जांच कर रही है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
