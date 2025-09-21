संपत्ति के लिए 12 साल के भाई की बेरहमी से हत्या; गाजियाबाद में खौफनाक वारदात

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने चाचा के 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को मामले का खुलासा कर आरोपी युवराज उर्फ यश प्रजापति निवासी शिव पार्क खोड़ा को गिरफ्तार कर लिया।

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने चाचा के 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को मामले का खुलासा कर आरोपी युवराज उर्फ यश प्रजापति निवासी शिव पार्क खोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया‌ कि युवराज ने अपने चाचा मनवीर प्रजापति से तीन लाख रुपये उधार लेकर क्रिप्टो करंसी में निवेश कर दिए थे।

मनवीर कई दिन से युवराज से 50 हजार रुपये मांग रहे थे। आरोपी युवराज ने बताया कि पैसे ना होने के चलते उसने चाचा के इकलौते बेटे 12 वर्षीय लक्ष्य को मारने की साजिश रची। रुपए न लौटाने पड़ें और लक्ष्य की मौत के बाद चाचा की संपत्ति का वारिस बनने की चाहत में वह 16 सितंबर को लक्ष्य को फिल्म दिखाने के बहाने घर से ले गया था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्थित सुनसान पार्क में ले जाकर लक्ष्य की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा ईंट से कुचल दिया।