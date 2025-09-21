Man Killed Cousin Brother For Property In Ghaziabad संपत्ति के लिए 12 साल के भाई की बेरहमी से हत्या; गाजियाबाद में खौफनाक वारदात, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने चाचा के 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को मामले का खुलासा कर आरोपी युवराज उर्फ यश प्रजापति निवासी शिव पार्क खोड़ा को गिरफ्तार कर लिया।

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 21 Sep 2025 06:47 PM
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने चाचा के 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को मामले का खुलासा कर आरोपी युवराज उर्फ यश प्रजापति निवासी शिव पार्क खोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया‌ कि युवराज ने अपने चाचा मनवीर प्रजापति से तीन लाख रुपये उधार लेकर क्रिप्टो करंसी में निवेश कर दिए थे।

मनवीर कई दिन से युवराज से 50 हजार रुपये मांग रहे थे। आरोपी युवराज ने बताया कि पैसे ना होने के चलते उसने चाचा के इकलौते बेटे 12 वर्षीय लक्ष्य को मारने की साजिश रची। रुपए न लौटाने पड़ें और लक्ष्य की मौत के बाद चाचा की संपत्ति का वारिस बनने की चाहत में वह 16 सितंबर को लक्ष्य को फिल्म दिखाने के बहाने घर से ले गया था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्थित सुनसान पार्क में ले जाकर लक्ष्य की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा ईंट से कुचल दिया।

हत्या के बाद आरोपी फिल्म देखने चला गया। घर वापस आने के बाद पता चला कि लक्ष्य की मां ने थाना खोड़ा में गुमशुदगी दर्ज कराई है। इसके बाद आरोपी ने उसे ढूंढने का भी नाटक किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में लक्ष्य युवराज के साथ उसकी बाइक पर दिखा था। इसके आधार पर ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लक्ष्य का शव बरामद कर लिया।