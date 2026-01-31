दिल्ली में दर्दनाक हादसा, कोहरे के कारण भिड़ी कई गाड़ियां; एक की मौत
दिल्ली के द्वारका में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण दर्दनाक हादसा हो गया। पंजाब के चन्नूवाला गांव के रहने वाले 55 साल के छज्जू सिंह अपने बेटे अमनदीप सिंह को आईजीआई एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तभी उनकी टैक्सी आगे चल रही कई गाड़ियों से टकरा गई।
घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम थी, जिसके कारण एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं और छज्जू सिंह की टैक्सी इस में सबसे पीछे थी।
हादसे के बाद छज्जू सिंह को गंभीर हालत में तारक मेहता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि टैक्सी में चालक समेत कुल पांच लोग सवार थे। बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि पुलिस ने बताया कि वह अपने बेटे अमनदीप सिंह को आईजीआई एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि शनिवार तड़के बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में झारोदा कलां के यूईआर-II पर एक दुर्घटना की सूचना मिली।
मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि झारोदा से आईजीआई एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर कई वाहन आपस में टकरा गए थे। जांच में पता चला कि पंजाब रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक टैक्सी, जिसमें ड्राइवर समेत पांच लोग सवार थे, इस सिलसिलेवार टक्कर में आखिरी वाहन थी।