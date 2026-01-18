Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsman kidnapped during her sister wedding in ballabhgarh
अंदर फेरे ले रही थी बहन, बाहर भाई हो गया किडनैप; बल्लभगढ़ में हैरान करने वाला मामला

संक्षेप:

बल्लभगढ़ में चावला कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के बाहर रविवार को दिन-दहाड़े उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान दुल्हन के भाई को कुछ लोग जबरन उठाकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर फरार हो गए।

Jan 18, 2026 09:49 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बल्लभगढ़
बल्लभगढ़ में चावला कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के बाहर रविवार को दिन-दहाड़े उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान दुल्हन के भाई को कुछ लोग जबरन उठाकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर फरार हो गए। घटना के वक्त गुरुद्वारे के अंदर शादी के फेरे चल रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने अपहरणकर्ताओं को काबू कर हिरासत में ले लिया और युवक को उनके चुंगल से मुक्त कराया। युवक जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता रहा है।

मौके पर मौजूद प्रवीण ने बताया कि रविवार को उनके भाई स्वर्गीय सुनील की बेटी द्विया की शादी थी। दोपहर करीब 3 बजे गुरुद्वारे के अंदर फेरे चल रहे थे और परिवार के सभी सदस्य वहीं मौजूद थे। इसी दौरान जिम ट्रेनर यश को एक जानकार बाहर बुलाकर ले गया कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। जैसे ही यश गुरुद्वारे के बाहर पहुंचा तो वहां मौजूद करीब पांच युवकों ने उसे काबू कर लिया और उसे एक फॉर्च्यूनर कार में डालकर मौके से फरार हो गए।

दो कारों में सवार होकर आए थे आरोपी

परिवार के अनुसार, आरोपी दो कारों में सवार होकर आए थे। इनमें से एक फॉर्च्यूनर कार में यश को अगवा कर ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि युवक को कौन लोग और किस मकसद से उठाकर ले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शहर थाना प्रभारी शमशेर ने बताया कि युवक को लेकर जाने की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद

अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने गुरुद्वारा व आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटैज कब्जे में ले ली है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले को सुलझा लिया गया हैं। इस बारे में जल्द खुलासा किया जाएगा।

रिपोर्ट- अशोक जैन

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Ballabgarh
