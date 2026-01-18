अंदर फेरे ले रही थी बहन, बाहर भाई हो गया किडनैप; बल्लभगढ़ में हैरान करने वाला मामला

संक्षेप: बल्लभगढ़ में चावला कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के बाहर रविवार को दिन-दहाड़े उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान दुल्हन के भाई को कुछ लोग जबरन उठाकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर फरार हो गए।

बल्लभगढ़ में चावला कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के बाहर रविवार को दिन-दहाड़े उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान दुल्हन के भाई को कुछ लोग जबरन उठाकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर फरार हो गए। घटना के वक्त गुरुद्वारे के अंदर शादी के फेरे चल रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने अपहरणकर्ताओं को काबू कर हिरासत में ले लिया और युवक को उनके चुंगल से मुक्त कराया। युवक जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता रहा है।

मौके पर मौजूद प्रवीण ने बताया कि रविवार को उनके भाई स्वर्गीय सुनील की बेटी द्विया की शादी थी। दोपहर करीब 3 बजे गुरुद्वारे के अंदर फेरे चल रहे थे और परिवार के सभी सदस्य वहीं मौजूद थे। इसी दौरान जिम ट्रेनर यश को एक जानकार बाहर बुलाकर ले गया कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। जैसे ही यश गुरुद्वारे के बाहर पहुंचा तो वहां मौजूद करीब पांच युवकों ने उसे काबू कर लिया और उसे एक फॉर्च्यूनर कार में डालकर मौके से फरार हो गए।

दो कारों में सवार होकर आए थे आरोपी परिवार के अनुसार, आरोपी दो कारों में सवार होकर आए थे। इनमें से एक फॉर्च्यूनर कार में यश को अगवा कर ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि युवक को कौन लोग और किस मकसद से उठाकर ले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शहर थाना प्रभारी शमशेर ने बताया कि युवक को लेकर जाने की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने गुरुद्वारा व आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटैज कब्जे में ले ली है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले को सुलझा लिया गया हैं। इस बारे में जल्द खुलासा किया जाएगा।