मां-बाप को छोड़कर पत्नी संग अलग रहने को कहा, नहीं माना तो किडनैप कर जमकर पीटा

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने चाचा ससुर पर उसे किडनैप करने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उस पर मां-बाप को छोड़कर पत्नी के साथ अलग रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसका अपहरण कर उसे पीटा गया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/iग्रेटर नोएडाWed, 1 Oct 2025 08:58 AM
नोएडा के रहने वाले एक युवक ने चचिया ससुर पर अपहरण कर मारपीट करने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग युवक पर माता-पिता से अलग पत्नी के साथ रहने का दबाव बना रहे थे।

अगहापुर गांव निवासी सिद्धार्थ की शादी दिसंबर 2024 में Xहबीबपुर की रहने वाली निशु के साथ हुई थी।आरोप है कि निशु चाचा के प्रभाव में रहती है। निशु का चाचा सिद्धार्थ पर दबाव बना रहा था कि माता-पिता को छोड़कर पत्नी के साथ अलग रहने लगे। सिद्धार्थ ऐसा करने से मना कर रहा था।

16 जून को वह अपने चचेरे भाई सनी के साथ हबीबपुर गया था। वहां निशु के चाचा संजय और साहिल ने उनका अपहरण कर लिया और एक कमरे में बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान सिद्धार्थ का एक कान का पर्दा फट गया। पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की।

मजबूरन पीड़ित को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने संजय, साहिल व पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।