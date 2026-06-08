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परिवार को पता चला लिव-इन का सच, गुरुग्राम में शख्स ने लगा दी चौथी मंजिल से छलांग

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, पीटीआई
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गुरुग्राम में 19 साल का शख्स लिविइन में रह रहा था। परिवार को जैसे ही इस बारे में पता चला, शख्स ने घर की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।  

परिवार को पता चला लिव-इन का सच, गुरुग्राम में शख्स ने लगा दी चौथी मंजिल से छलांग

गुरुग्राम से 19 साल के शख्स ने घर की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना भंगरोला गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शख्स के परिवार को पता चल गया था कि शख्स किसी के साथ लिवि इन रिलेशनशिप में है। शख्स की पहचान विशाल के तौर पर हुई है। वह आगरा में एक गांव का रहने वाला है और मानेसर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। विशाल का एक महिला के साथ अफेयर था। दोनों भंगरोला में किराय के मकान में साथ रहते थे। मकानमालिक को उन्होंने खुद को पति-पत्नी के तौर पर पेश किया था।

पुलिस के मुताबिक दोनों के परिवारवालों को हाल ही में दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इसी के चलते विशाल काफी परेशान था। इस बीच शनिवार रात को वह घर की चौथी मंजिल से कूद गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवारवालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

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मेट्रो के सामने कूद गई थी लड़की

इससे पहले गुरुग्राम के एमजी रोड स्टेशन पर 22 साल की लड़की ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे हुई जब वर्षा नाम की लड़की स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली मेट्रो ट्रेन के सामने कूद गई।दिल्ली के आयानगर की रहने वाली वर्षा गुरुग्राम के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी।

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पुलिस ने बताया कि घटना के बाद प्रभावित ट्रैक पर मेट्रो सेवाएं लगभग आधे घंटे तक प्रभावित रही। पुलिस और मेट्रो कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज महिला के परिवार को दिखाया। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि परिवार ने इसे एक दुर्घटना माना और कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिवार को सौंप दिया गया।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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