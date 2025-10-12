डीयू से एमफिल तक की पढ़ाई करने वाला डकैत निकला, दिल्ली पुलिस ने सोहना से गिरफ्तार किया

दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एमफिल कर चुके 32 साल के एक आदमी को डकैती के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में जूलरी की दो दुकानों में हुई डकैती के मामले में जमानत मिलने के बाद वह भूमिगत हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा।

दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एमफिल कर चुके 32 साल के एक आदमी को दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में जूलरी की दो दुकानों में हुई डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि आरोपी दीप शुभम बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। वर्तमान में वह हरियाणा के सोहना में रह रहा है। वह डकैती के दो मामलों में घोषित अपराधी है।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया कि शुभम को शनिवार को सोहना के हरि नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बीएससी (ऑनर्स), एमएससी और एमफिल की पढ़ाई पूरी की है। कुछ समय के लिए उसने विशाखापत्तनम में कानून की पढ़ाई भी की है।

अधिकारी ने कहा कि 2021 में उसने और उसके साथियों ने गुजरांवाला इलाके में जूलरी की दुकानों पर दो डकैतियों को अंजाम दिया। एक घटना में उन्होंने बंदूक की नोक पर 6 लाख रुपए से अधिक नकद और मोबाइल फोन लूट लिए। दूसरी घटना में वे कर्मचारियों को धमकाकर 70000 रुपए लेकर फरार हो गए।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के मामलों में जमानत मिलने के बाद वह भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा। हाल ही में पुलिस टीम ने उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। शुभम वर्तमान में सोहना की एक निजी कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम कर रहा था।