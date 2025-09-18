man hit by vehicle fell from flyover died in delhi दिल्ली में दर्दनाक हादसा! गाड़ी की टक्कर से फ्लाईओवर के नीचे गिरा शख्स; मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsman hit by vehicle fell from flyover died in delhi

दिल्ली में दर्दनाक हादसा! गाड़ी की टक्कर से फ्लाईओवर के नीचे गिरा शख्स; मौत

दिल्ली के पांडुनगर इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां गाड़ी की टक्कर से एक शख्स फ्लाईओवर के नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से शख्स की मौत हो गई।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 18 Sep 2025 02:51 PM
दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र के एनएच-24 पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां फ्लाईओवर पर जा रहा एक व्यक्ति गाड़ी की टक्कर से नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह एक्सीडेंट पांडु नगर थाना क्षेत्र के मंगलम कट फ्लाईओवर के पास आधी रात को हुई थी।

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मंगलम कट फ्लाईओवर के पास एक शख्स का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर एक बाइक और एक कार मिले। पुलिस ने बताया कि फ्लाईओवर से गिरने के बाद एक ऑटो चालक ने शख्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पांडुनगर के रहने वाले ऑटो चालक अमित कुमार ने बताया कि आधी रात को वो गाजीपुर की तरफ रिक्शे से जा रहा था। इस दौरान उसने देखा कि मंगलम कट के पास फ्लाईओवर के नीचे एक शख्स एक्सीडेंट के बाद गिरा। ऑटो वाले ने बताया कि काफी ऊंचाई से गिरने के कारण व्यक्ति को काफी चोट आई थी। इस दौरान ऑटो चालक ने घायल शख्स को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। एलबीएस अस्पताल लेकर पहुंचने से पहले ही शख्स की मौत हो गई थी।