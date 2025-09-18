दिल्ली में दर्दनाक हादसा! गाड़ी की टक्कर से फ्लाईओवर के नीचे गिरा शख्स; मौत

दिल्ली के पांडुनगर इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां गाड़ी की टक्कर से एक शख्स फ्लाईओवर के नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से शख्स की मौत हो गई।

दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र के एनएच-24 पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां फ्लाईओवर पर जा रहा एक व्यक्ति गाड़ी की टक्कर से नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह एक्सीडेंट पांडु नगर थाना क्षेत्र के मंगलम कट फ्लाईओवर के पास आधी रात को हुई थी।

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मंगलम कट फ्लाईओवर के पास एक शख्स का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर एक बाइक और एक कार मिले। पुलिस ने बताया कि फ्लाईओवर से गिरने के बाद एक ऑटो चालक ने शख्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।