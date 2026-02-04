Hindustan Hindi News
शक, सुपारी और साजिश; पत्नी की हत्या के लिए पति ने दिए 50 हजार, वजह होश उड़ाने वाली

गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। यह वारदात 26 जनवरी की शाम को हुई, जब संजू उर्फ संजना अपने पति हरिशंकर के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार से लौट रही थी।

Feb 04, 2026 07:50 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। यह वारदात 26 जनवरी की शाम को हुई, जब संजू उर्फ संजना अपने पति हरिशंकर के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार से लौट रही थी। रास्ते में घात लगाए हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। हालांकि, किस्मत अच्छी थी कि गोली संजू की कमर में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि संजू का पति हरिशंकर ही था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में हरिशंकर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसका दावा था कि उसकी पत्नी का पड़ोसी के साथ अवैध संबंध है और उसे शक है कि उसी ने हमला करवाया है। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों की जांच की, तो हरिशंकर के बयानों में विरोधाभास मिला। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि हरिशंकर ने पड़ोसी को फंसाने और अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए खुद क

पुलिस के मुताबिक, हरिशंकर ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए विनीत, उसके भाई अर्जुन और राज नाम के शख्स को सुपारी दी थी। इन बदमाशों ने दो बार रेकी की लेकिन सफल नहीं हो पाए। तीसरी कोशिश में उन्होंने विभोर शर्मा नाम के एक शातिर अपराधी से पिस्टल खरीदी। उस पर पहले से ही 20 मामले दर्ज हैं। 26 जनवरी को योजना के मुताबिक नकाबपोश हमलावरों ने चलती बाइक पर फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने हरिशंकर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।

