शक, सुपारी और साजिश; पत्नी की हत्या के लिए पति ने दिए 50 हजार, वजह होश उड़ाने वाली
गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। यह वारदात 26 जनवरी की शाम को हुई, जब संजू उर्फ संजना अपने पति हरिशंकर के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार से लौट रही थी।
गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। यह वारदात 26 जनवरी की शाम को हुई, जब संजू उर्फ संजना अपने पति हरिशंकर के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार से लौट रही थी। रास्ते में घात लगाए हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। हालांकि, किस्मत अच्छी थी कि गोली संजू की कमर में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि संजू का पति हरिशंकर ही था।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में हरिशंकर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसका दावा था कि उसकी पत्नी का पड़ोसी के साथ अवैध संबंध है और उसे शक है कि उसी ने हमला करवाया है। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों की जांच की, तो हरिशंकर के बयानों में विरोधाभास मिला। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि हरिशंकर ने पड़ोसी को फंसाने और अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए खुद क
पुलिस के मुताबिक, हरिशंकर ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए विनीत, उसके भाई अर्जुन और राज नाम के शख्स को सुपारी दी थी। इन बदमाशों ने दो बार रेकी की लेकिन सफल नहीं हो पाए। तीसरी कोशिश में उन्होंने विभोर शर्मा नाम के एक शातिर अपराधी से पिस्टल खरीदी। उस पर पहले से ही 20 मामले दर्ज हैं। 26 जनवरी को योजना के मुताबिक नकाबपोश हमलावरों ने चलती बाइक पर फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने हरिशंकर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें