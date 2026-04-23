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यूं ही नहीं कहते कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हैरान कर देगी 82 साल के बुजुर्ग को दबोचने की कहानी

Apr 23, 2026 06:47 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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पुलिस ने बताया कि अपनी दशकों लंबी फरारी के दौरान वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और किसी भी एक राज्य में लंबे समय तक नहीं रहा। इस दौरान वह बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रहते हुए पहचान बदलकर अलग-अलग तरह के काम करता रहा।

यूं ही नहीं कहते कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हैरान कर देगी 82 साल के बुजुर्ग को दबोचने की कहानी

दिल्ली पुलिस को हाल ही में उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली, जब उसने चालीस साल पुराने महिला की हत्या के एक मामले में शामिल 82 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी बुजुर्ग ने साल 1986 में अपनी पत्नी की हत्या की थी और तब से फरार चल रहा था। वारदात के समय आरोपी की उम्र 42 साल थी और अब 40 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी है। फरारी के दौरान पंजाब के पटियाला में उसने रिक्शा चालक के तौर पर काम किया साथ ही हरियाणा के एक आश्रम में भी शरण ली। हालांकि फिर भी पुलिस के पंजे से नहीं बच सका।

पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम चंद्र शेखर प्रसाद है, जो कि बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है। उसे बाहरी उत्तरी दिल्ली के नांगली पूना इलाके में एक फ़ैक्ट्री के स्टोररूम से पकड़ा गया, जहां वह एक नकली पहचान के साथ रह रहा था। आरोपी ने 19 अक्टूबर, 1986 को पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में स्थित अपने घर में चरित्र शंका में ईंटों से कुचलकर अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी थी। आरोपी ने इस शक के आधार पर वारदात को अंजाम दिया था कि किसी और के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है।

हत्या के बाद नौकर को बनाया था बंधक

अधिकारी ने बताया, 'वारदात के दौरान, उसने और उसके साथियों ने घर में काम करने वाले एक नौकर को भी बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था और फिर मौके से फरार हो गए थे।' शकरपुर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा इरादे से किया गया अपराध) के तहत एक FIR दर्ज की गई थी। लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा, जिसके बाद साल 1987 में अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया।

आरोपी को ढूंढना पुलिस के लिए थी बड़ी चुनौती

सफल अभियान की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी का पता लगाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस जमाने में कोई डिजिटल रिकॉर्ड, फ़ोटो, आधार डेटा या मोबाइल फोन जैसा कोई सुराग मौजूद नहीं था। इसके बावजूद क्राइम ब्रांच की एक टीम ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए इस पुराने मामले को फिर से खोला और मानवीय सूझ-बूझ व तकनीकी निगरानी के मेल से आरोपी का पता लगाना शुरू किया।

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बच्चों पर नजर रखकर निकाले संदिग्ध नंबर

अधिकारी ने कहा, 'जांच के दौरान टीम को पता चला कि आरोपी के बच्चे दिल्ली और बिहार में बस चुके हैं। जिसके बाद उन्होंने बड़ी ही सावधानी से उस परिवार से जुड़े कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों पर नजर रखना शुरू किया। साथ ही नालंदा में जाकर की गई जमीनी जांच से इस बात की पुष्टि हो गई कि प्रसाद अभी भी जिंदा है और कभी-कभार परिवार या धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वहां आता-जाता रहता है।'

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जाल बिछाकर रखी नजर, फिर किया गिरफ्तार

परिवार में किसी की मौत के बाद आरोपी के वहां आने की सूचना मिलने पर पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी और उसके दिल्ली आने के रास्ते पर नजर रखी। 22 अप्रैल को पुलिस ने एक जाल बिछाया और अलीपुर स्थित एक फैक्ट्री परिसर से आरोपी को दबोच लिया।

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चरित्र शंका की वजह से की थी पत्नी की हत्या

पूछताछ के दौरान प्रसाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करके उससे झगड़ा करता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि अपनी दशकों लंबी फरारी के दौरान वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और किसी भी एक राज्य में लंबे समय तक नहीं रहा। इस दौरान वह बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रहा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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