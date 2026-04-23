यूं ही नहीं कहते कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हैरान कर देगी 82 साल के बुजुर्ग को दबोचने की कहानी
पुलिस ने बताया कि अपनी दशकों लंबी फरारी के दौरान वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और किसी भी एक राज्य में लंबे समय तक नहीं रहा। इस दौरान वह बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रहते हुए पहचान बदलकर अलग-अलग तरह के काम करता रहा।
दिल्ली पुलिस को हाल ही में उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली, जब उसने चालीस साल पुराने महिला की हत्या के एक मामले में शामिल 82 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी बुजुर्ग ने साल 1986 में अपनी पत्नी की हत्या की थी और तब से फरार चल रहा था। वारदात के समय आरोपी की उम्र 42 साल थी और अब 40 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी है। फरारी के दौरान पंजाब के पटियाला में उसने रिक्शा चालक के तौर पर काम किया साथ ही हरियाणा के एक आश्रम में भी शरण ली। हालांकि फिर भी पुलिस के पंजे से नहीं बच सका।
पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम चंद्र शेखर प्रसाद है, जो कि बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है। उसे बाहरी उत्तरी दिल्ली के नांगली पूना इलाके में एक फ़ैक्ट्री के स्टोररूम से पकड़ा गया, जहां वह एक नकली पहचान के साथ रह रहा था। आरोपी ने 19 अक्टूबर, 1986 को पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में स्थित अपने घर में चरित्र शंका में ईंटों से कुचलकर अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी थी। आरोपी ने इस शक के आधार पर वारदात को अंजाम दिया था कि किसी और के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है।
हत्या के बाद नौकर को बनाया था बंधक
अधिकारी ने बताया, 'वारदात के दौरान, उसने और उसके साथियों ने घर में काम करने वाले एक नौकर को भी बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था और फिर मौके से फरार हो गए थे।' शकरपुर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा इरादे से किया गया अपराध) के तहत एक FIR दर्ज की गई थी। लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा, जिसके बाद साल 1987 में अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया।
आरोपी को ढूंढना पुलिस के लिए थी बड़ी चुनौती
सफल अभियान की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी का पता लगाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस जमाने में कोई डिजिटल रिकॉर्ड, फ़ोटो, आधार डेटा या मोबाइल फोन जैसा कोई सुराग मौजूद नहीं था। इसके बावजूद क्राइम ब्रांच की एक टीम ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए इस पुराने मामले को फिर से खोला और मानवीय सूझ-बूझ व तकनीकी निगरानी के मेल से आरोपी का पता लगाना शुरू किया।
बच्चों पर नजर रखकर निकाले संदिग्ध नंबर
अधिकारी ने कहा, 'जांच के दौरान टीम को पता चला कि आरोपी के बच्चे दिल्ली और बिहार में बस चुके हैं। जिसके बाद उन्होंने बड़ी ही सावधानी से उस परिवार से जुड़े कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों पर नजर रखना शुरू किया। साथ ही नालंदा में जाकर की गई जमीनी जांच से इस बात की पुष्टि हो गई कि प्रसाद अभी भी जिंदा है और कभी-कभार परिवार या धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वहां आता-जाता रहता है।'
जाल बिछाकर रखी नजर, फिर किया गिरफ्तार
परिवार में किसी की मौत के बाद आरोपी के वहां आने की सूचना मिलने पर पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी और उसके दिल्ली आने के रास्ते पर नजर रखी। 22 अप्रैल को पुलिस ने एक जाल बिछाया और अलीपुर स्थित एक फैक्ट्री परिसर से आरोपी को दबोच लिया।
चरित्र शंका की वजह से की थी पत्नी की हत्या
पूछताछ के दौरान प्रसाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करके उससे झगड़ा करता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि अपनी दशकों लंबी फरारी के दौरान वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और किसी भी एक राज्य में लंबे समय तक नहीं रहा। इस दौरान वह बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रहा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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