उसने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल खो दिए, SC ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बरी होने के बावजूद 7 साल से अधिक समय तक जेल में रहने की घटना को संस्थागत विफलता करार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण उसने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल खो दिए। कोर्ट ने उसे 30 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि स्वतंत्रता के नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित को सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से संवारने का वास्तविक अवसर मिल सके। कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी, जो हत्या के मामले में बरी होने के बावजूद 7 साल से अधिक समय तक जेल में रहा था।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 2 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि गलत तरीके से जेल में डाले जाने के लिए दिया जाने वाला मुआवजा केवल प्रतीकात्मक या नाममात्र नहीं होना चाहिए। यह इतना पर्याप्त होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति फिर से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, अपनी आजीविका सुरक्षित कर सके और गैर-कानूनी तरीके से उसकी आजादी छीने जाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सके।
फिर से जीवन संवारने में मदद कर सके
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा एक सार्थक सुधारात्मक उपाय के रूप में काम करना चाहिए। जो पीड़ित को अपना जीवन फिर से संवारने में मदद कर सके। साथ ही जिन अवसरों और स्वतंत्रता से वह वंचित रह गया उसे वापस दिलाने में सहायक हो। यह मामला देवीलाल गोंड नाम के आदमी से जुड़ा है, जिन्हें दिसंबर 2012 में एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2013 में निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उन्हें बरी कर दिया और उनकी दोषसिद्धि तथा सजा को रद्द कर दिया। इसके बावजूद, गोंड 19 मई 2025 तक जेल में ही रहे। यानी बरी होने के 7 साल, 3 महीने और 29 दिन बाद तक।
समन्वय की कमी को जिम्मेदार ठहराया
राज्य सरकार ने इतनी लंबी हिरासत के लिए जेल प्रशासन और संबंधित कानूनी सहायता अधिकारियों के बीच संवाद और समन्वय की कमी को जिम्मेदार ठहराया। जेल अधीक्षक ने अप्रैल और जून 2018 में पैनल वकील को पत्र लिखकर गोंड की अपील की स्थिति के बारे में पूछा था, लेकिन इस प्रक्रिया का नतीजा जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच पाया। मई 2025 में रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल के दौरान इस चूक का पता चला, जिसके बाद रिहाई वारंट जारी किया गया।
'पूरी तरह से लापरवाही' का मामला
इस घटना को पूरी तरह से लापरवाही और संस्थागत विफलता करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता और समय पर कार्रवाई न करने के कारण गोंड ने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल खो दिए। बरी होने के समय वह लगभग 28 साल का था। जब उसे आखिरकार रिहा किया गया तब वह 35 साल का हो चुका था।
अन्याय की भरपाई के लिए छोटा सा कदम
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आजादी, समय और उन अवसरों के नुकसान की भरपाई कोई भी आर्थिक मुआवजा पूरी तरह से नहीं कर सकता, जिन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गलत तरीके से जेल में डाले गए व्यक्ति को फिर से आत्मनिर्भर बनने और अपना जीवन फिर से संवारने में मदद करना, राज्य की ओर से कोई दान या उपकार नहीं है, बल्कि यह उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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