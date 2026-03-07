दिल्ली में मामी को ‘सबक’ सिखाने युवक ने की खौफनाक वारदात, बच्चे का गला घोंट रेत दिया गला
पुलिस ने रवि को हिरासत में लेकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह अपने मामा-मामी के बीच हर रोज होने वाले झगड़ों से नाराज था और मामी को सबक सिखाने के लिए ही उसने इस खौफनाक साजिश को रचा था।
दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक 22 वर्षीय युवक ने अपनी ही मामी को सबक सिखाने के लिए उसके 5 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले बच्चे का गला घोंटा और जब इससे भी उसे तसल्ली नहीं हुई तो उसने फिर चाकू से उसका गला रेत दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी मामी अक्सर उसके मामा के साथ झगड़ा करती रहती थी, और इसी वजह से उसे सबक सिखाने के लिए उसने मामी के बेटे की जान ले ली। आरोपी की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जो कि मछली बेचने का काम करता था।
मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि '5 मार्च की दोपहर को 12.20 बजे एक PCR कॉल आई थी, जिसमें बताया गया कि मोहन गार्डन इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में पांच साल के बच्चे की लाश मिली है, जिसके गले पर नुकीले हथियार से चोट के निशान हैं। बच्चे का शव जहां मिला, वह जगह उसके घर से करीब 50 गज दूर है।'
बच्चे के पिता ने उसकी मां पर जताया था शक
मृतक के पिता पाचू महतो ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा 3 मार्च से लापता था, और रवि कुमार ने ही 5 मार्च की दोपहर को पहली बार उसकी लाश देखी थी। बच्चे के पिता ने शुरू में इस वारदात को लेकर बच्चे की मां पर शक जताया, जो कि पारिवारिक झगड़ों के कारण घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि, जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और CDR निकालने के साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो महत्वपूर्ण सबूत हाथ लग गए।
महिला की लोकेशन बिहार में मिली
बच्चे के पिता द्वारा शक जताए जाने के बाद जब पुलिस ने महिला की कॉल डिटेल्स देखी तो उसके बिहार के छपरा में होने का पता चला। इसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने वारदात में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया। साथ ही बताया कि पति से बार-बार होने वाले झगड़ों से परेशान होकर वह घर छोड़कर बिहार आ गई थी।
आखिरी बार भी आरोपी के साथ दिखा था बच्चा
आगे की जांच में पुलिस ने जब इलाके में लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला और स्थानीय दुकानदारों व रेहड़ीवालों से बात की, तो पता चला कि बच्चे को आखिरी बार 3 मार्च की दोपहर करीब 3.24 बजे रवि कुमार के साथ ही देखा गया था। जिसके बाद उस पर पुलिस का शक गहरा गया।
इस वजह से मामी को सिखाना चाहता था सबक
इसके बाद पुलिस ने रवि को हिरासत में लेकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह अपने मामा-मामी के बीच हर रोज होने वाले झगड़ों से नाराज था और मामी को सबक सिखाने के लिए ही उसने इस खौफनाक साजिश को रचा था।
हत्या करने के बाद शव को ढंका और भाग गया
पुलिस ने बताया कि 3 मार्च को वारदात वाले दिन शराब पीने के बाद वह बच्चे को उसी निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले गया, वहां उसने उस बच्चे को जमीन पर धकेल दिया और फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने किचन के चाकू से लड़के का गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपी ने शव को एक जैकेट से ढंक दिया और वहां से भाग गया।
दो दिन बाद शव को ढूंढने निकला और सबको बताया
दो दिन बाद वह जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के बहाने दोबारा उसी जगह पर गया और खुद ही शव को ढूंढने का नाटक करते हुए परिवार को इसकी सूचना दी ताकि किसी को उस पर शक न हो। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय रवि कुमार के रूप में हुई है, जो कि पेशे से मजदूर है और सड़क किनारे मछली बेचने का काम करता है।
6 मार्च को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में बच्चे का पोस्टमॉर्टम किया गया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी की निशानदेही पर जुर्म में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। आगे की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।