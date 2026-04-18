Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम जोड़े को परेशान करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, हंगामे का वीडियो वायरल

Apr 18, 2026 06:15 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, ग्रेटर नोएडा
share

सहायक पुलिस आयुक्त ने इस घटना को लेकर कहा, 'वह मौके पर शराब पी रहा था, और किसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई। हमने उस व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ NCR (असंज्ञेय रिपोर्ट) के तहत मामला दर्ज कर लिया।'

ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम जोड़े को परेशान करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, हंगामे का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी 2 से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के व्हाइट ऑर्किड मार्केट में गुरुवार देर रात एक व्यक्ति ने एक मुस्लिम दंपत्ति के साथ कथित तौर पर पूछताछ करते हुए अभद्रता की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें आरोपी शख्स और वहां मौजूद एक मुस्लिम जोड़े व अन्य लोगों के बीच कहा-सुनी होती दिख रही है। इस दौरान आरोपी युवक को लोगों ने घेर रखा था और वह उसके साथ तीखी बहस कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार, यह घटना उस वक्त हुई जब आरोपी शख्स ने इमरान और उसकी बुर्का पहनी पत्नी के अपनी कार के पास खड़े होने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में ज़ुबानी बहस शुरू हो गई। आरोपी शख्स की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जो चिपियाना बुजुर्ग इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी नशे में लग रहा था।

कार के पास खड़े होने पर शुरू हुआ विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना उस वक्त हुई जब इमरान नाम का व्यक्ति अपनी बुर्का पहनी पत्नी के साथ मार्केट में मुकेश की कार के पास खड़ा था। मुकेश ने उनके वहां खड़े होने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई।

ये भी पढ़ें:इंटरनेट वाला 'टेरर मॉड्यूल' बेनकाब, दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से किए 4 गिरफ्तार

शराब के नशे में था आरोपी, धर्म को लेकर टिप्पणी के आरोप

बिसरख थाना प्रभारी (SHO) के.जी. शर्मा ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार घटना के समय नशे की हालत में था। वह सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ ने आरोपी को घेरा हुआ है। वीडियो में चश्मदीद यह आरोप लगाते सुनाई दे रहे हैं कि आरोपी ने न केवल शराब पीकर हंगामा किया, बल्कि दंपत्ति के धर्म के आधार पर उन्हें परेशान किया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली का LG बनने पर ट्रंप ने दी थी बधाई, अब जवाब में क्या बोले तरनजीत संधू?

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित इमरान की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) पवन कुमार ने बताया, ‘आरोपी मौके पर शराब पी रहा था और कार के पास खड़े होने को लेकर विवाद हुआ। हमने उसे हिरासत में लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।’

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 1,511 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी, MCD ने कसी कमर

लोगों ने शख्स के व्यवहार पर जताई कड़ी आपत्ति

घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें मौके पर जमा हुई भीड़ में शामिल लोग उसके व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुनाई दे रहे हैं, साथ ही आरोपी शख्स पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगा रहे हैं। इस दौरान एक लड़की यह कहते हुए युवक को धमकाती दिखी कि वह केवल धर्म की वजह से उस मुस्लिम कपल को परेशान कर रहा था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में एक ही दिन में दिखे 3 मौसम; 41° वाले टॉर्चर के बाद आंधी संग भारी बारिश

वीडियो में एक लड़की यह कहती सुनाई दे रही है कि 'तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, तुम जैसे लोग ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं और देश में दंगा भड़काते हैं। जबकि एक अन्य व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि वह आदमी शराब पीने के बाद लोगों को परेशान कर रहा था।'

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 170 किसी संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी से संबंधित है, धारा 126 अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा से संबंधित है, और धारा 135 जानकारी की सच्चाई की जांच से संबंधित है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।