ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम जोड़े को परेशान करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, हंगामे का वीडियो वायरल
सहायक पुलिस आयुक्त ने इस घटना को लेकर कहा, 'वह मौके पर शराब पी रहा था, और किसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई। हमने उस व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ NCR (असंज्ञेय रिपोर्ट) के तहत मामला दर्ज कर लिया।'
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी 2 से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के व्हाइट ऑर्किड मार्केट में गुरुवार देर रात एक व्यक्ति ने एक मुस्लिम दंपत्ति के साथ कथित तौर पर पूछताछ करते हुए अभद्रता की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें आरोपी शख्स और वहां मौजूद एक मुस्लिम जोड़े व अन्य लोगों के बीच कहा-सुनी होती दिख रही है। इस दौरान आरोपी युवक को लोगों ने घेर रखा था और वह उसके साथ तीखी बहस कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार, यह घटना उस वक्त हुई जब आरोपी शख्स ने इमरान और उसकी बुर्का पहनी पत्नी के अपनी कार के पास खड़े होने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में ज़ुबानी बहस शुरू हो गई। आरोपी शख्स की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जो चिपियाना बुजुर्ग इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी नशे में लग रहा था।
कार के पास खड़े होने पर शुरू हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना उस वक्त हुई जब इमरान नाम का व्यक्ति अपनी बुर्का पहनी पत्नी के साथ मार्केट में मुकेश की कार के पास खड़ा था। मुकेश ने उनके वहां खड़े होने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई।
शराब के नशे में था आरोपी, धर्म को लेकर टिप्पणी के आरोप
बिसरख थाना प्रभारी (SHO) के.जी. शर्मा ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार घटना के समय नशे की हालत में था। वह सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ ने आरोपी को घेरा हुआ है। वीडियो में चश्मदीद यह आरोप लगाते सुनाई दे रहे हैं कि आरोपी ने न केवल शराब पीकर हंगामा किया, बल्कि दंपत्ति के धर्म के आधार पर उन्हें परेशान किया।
पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित इमरान की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) पवन कुमार ने बताया, ‘आरोपी मौके पर शराब पी रहा था और कार के पास खड़े होने को लेकर विवाद हुआ। हमने उसे हिरासत में लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।’
लोगों ने शख्स के व्यवहार पर जताई कड़ी आपत्ति
घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें मौके पर जमा हुई भीड़ में शामिल लोग उसके व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुनाई दे रहे हैं, साथ ही आरोपी शख्स पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगा रहे हैं। इस दौरान एक लड़की यह कहते हुए युवक को धमकाती दिखी कि वह केवल धर्म की वजह से उस मुस्लिम कपल को परेशान कर रहा था।
वीडियो में एक लड़की यह कहती सुनाई दे रही है कि 'तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, तुम जैसे लोग ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं और देश में दंगा भड़काते हैं। जबकि एक अन्य व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि वह आदमी शराब पीने के बाद लोगों को परेशान कर रहा था।'
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 170 किसी संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी से संबंधित है, धारा 126 अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा से संबंधित है, और धारा 135 जानकारी की सच्चाई की जांच से संबंधित है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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