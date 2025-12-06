नाबालिग लड़कों ने हिस्ट्रीशीटर को मार डाला, रेलवे ट्रैक पर मिली लाश; दिल्ली में खौफनाक वारदात
दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। 5 नाबालिग लड़कों ने मिलकर एक हिस्ट्रीशीटर को मार डाला। उसकी लाश रेलवे ट्रैक से बरामद हुई। वह इन लड़कों को परेशान करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। लड़कों ने बदला लेने की नीयत से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। 5 नाबालिग लड़कों ने मिलकर एक हिस्ट्रीशीटर को मार डाला। उसकी लाश रेलवे ट्रैक से बरामद हुई। वह इन लड़कों को परेशान करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। लड़कों ने बदला लेने की नीयत से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली के वज़ीराबाद औद्योगिक क्षेत्र में ट्रैफिक अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर 35 साल के एक आदमी की लाश बरामद की गई। उसकी हत्या के सिलसिले में पांच किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मृतक एक हिस्ट्रीशीटर है। वह आरोपी किशोरों को परेशान करता था और उनसे जबरन वसूली करता था। आरोपी लड़के उससे बदला लेना चाहते थे।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात सवा एक बजे एक पीसीआर कॉल मिली। बताया गया कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा है। पुलिस ने बताया कि शरीर पर चाकू और धारदार हथियार के कई निशान थे, जो प्रथम दृष्टया हत्या का संकेत देते हैं। क्राइम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीमों को मौके पर बुलाया गया।
मृतक की पहचान मोनू उर्फ क्रॉसिंग के रूप में हुई है। वह अशोक विहार थाने का एक घोषित अपराधी था। वह हत्या, मारपीट और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल था। इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोनू इलाके के कुछ किशोरों को नियमित रूप से परेशान करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लगातार उत्पीड़न के कारण ही किशोरों ने उसकी हत्या की योजना बनाई।
जांच पड़ताल के बाद अशोक विहार से पांच नाबालिगों को पकड़ा गया। अधिकारी ने बताया कि उनकी मेडिकल जांच की गई और उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 5 और 6 दिसंबर की रात को पांचों किशोर रेलवे ट्रैक के पास इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने मोनू को रोका और उस पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। उसके बाद मौके से भाग गए।