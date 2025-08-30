तलाक के बाद भारत आए शख्स की गुरुग्राम में मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान;कहता था दिमाग हैक हुआ

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि कुणाल पिछले कुछ दिनों से अपनी सामान्य आदतों से अलग व्यवहार कर रहा था और हाल-फिलहाल किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था। पुलिस ने बताया कि बीते कई महीनों से वह अवसाद से जूझ रहा था।

गुरुग्राम के सेक्टर 104 इलाके में स्थित गोदरेज समिट सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स का शव उसके घर से बरामद हुआ। उसके शरीर पर चाकुओं के घाव के कई निशान मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके आत्महत्या करने की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच करने की बात कही है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कुणाल चोपड़ा के रूप में हुई है, जो कि कुछ महीनों पहले तक लंदन में रहता था, लेकिन छह महीने पहले हुए तलाक के बाद भारत आ गया था और तब से ही अकेला रह रहा था। पुलिस को उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उसकी लिखी डायरी के आधार पर पुलिस ने उसके डिप्रेशन में होने की बात कही है। जिसमें उसने एक जगह लिखा था कि उसका दिमाग हैक हो गया है।

इस घटना के बारे में लोगों को उस वक्त पता चला, जब शुक्रवार की रात करीब 8 बजे कुछ लोग उससे मिलने उसके फ्लैट पर गए थे। हालांकि कई बार बेल बजाने के बाद भी जब ​​कुणाल ने दरवाजा नहीं खोला, तो किसी अनहोनी की आशंका में उसके घर का दरवाजा तोड़कर वह लोग अंदर घुस गए और उसे घायल अवस्था में पाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर देकर घटनास्थल पर बुलाया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कुणाल को बाथरूम के कमोड पर खून से लथपथ हालत में बैठा पाया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जब मृतक के घर की तलाशी ली गई तो वहां डॉक्टर के पर्चे और दवाइयों के बिल के साथ एक डायरी भी बरामद हुई, जिसमें उसने अपने दिमाग के हैक होने की बात लिखी थी।

मृतक से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कुणाल कुछ साल पहले तक लंदन में ही रहता था, लेकिन छह साल पहले हुए तलाक के बाद वह गुरुग्राम आ गया था, और तब से अकेला ही रह रहा था, जबकि उसकी पूर्व पत्नी और बच्चे विदेश में रहते हैं। उधर पड़ोसियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि कुणाल पिछले कुछ दिनों से अपनी सामान्य आदतों से अलग व्यवहार कर रहा था और हाल-फिलहाल किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था। पुलिस ने बताया कि बीते कई महीनों से वह अवसाद से जूझ रहा था।