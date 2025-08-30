Man found dead with knife wounds, suicide suspected in Gurugram तलाक के बाद भारत आए शख्स की गुरुग्राम में मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान;कहता था दिमाग हैक हुआ, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMan found dead with knife wounds, suicide suspected in Gurugram

तलाक के बाद भारत आए शख्स की गुरुग्राम में मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान;कहता था दिमाग हैक हुआ

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि कुणाल पिछले कुछ दिनों से अपनी सामान्य आदतों से अलग व्यवहार कर रहा था और हाल-फिलहाल किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था। पुलिस ने बताया कि बीते कई महीनों से वह अवसाद से जूझ रहा था।

Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्रामSat, 30 Aug 2025 10:48 PM
share Share
Follow Us on
तलाक के बाद भारत आए शख्स की गुरुग्राम में मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान;कहता था दिमाग हैक हुआ

गुरुग्राम के सेक्टर 104 इलाके में स्थित गोदरेज समिट सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स का शव उसके घर से बरामद हुआ। उसके शरीर पर चाकुओं के घाव के कई निशान मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके आत्महत्या करने की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच करने की बात कही है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कुणाल चोपड़ा के रूप में हुई है, जो कि कुछ महीनों पहले तक लंदन में रहता था, लेकिन छह महीने पहले हुए तलाक के बाद भारत आ गया था और तब से ही अकेला रह रहा था। पुलिस को उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उसकी लिखी डायरी के आधार पर पुलिस ने उसके डिप्रेशन में होने की बात कही है। जिसमें उसने एक जगह लिखा था कि उसका दिमाग हैक हो गया है।

इस घटना के बारे में लोगों को उस वक्त पता चला, जब शुक्रवार की रात करीब 8 बजे कुछ लोग उससे मिलने उसके फ्लैट पर गए थे। हालांकि कई बार बेल बजाने के बाद भी जब ​​कुणाल ने दरवाजा नहीं खोला, तो किसी अनहोनी की आशंका में उसके घर का दरवाजा तोड़कर वह लोग अंदर घुस गए और उसे घायल अवस्था में पाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर देकर घटनास्थल पर बुलाया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कुणाल को बाथरूम के कमोड पर खून से लथपथ हालत में बैठा पाया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जब मृतक के घर की तलाशी ली गई तो वहां डॉक्टर के पर्चे और दवाइयों के बिल के साथ एक डायरी भी बरामद हुई, जिसमें उसने अपने दिमाग के हैक होने की बात लिखी थी।

मृतक से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कुणाल कुछ साल पहले तक लंदन में ही रहता था, लेकिन छह साल पहले हुए तलाक के बाद वह गुरुग्राम आ गया था, और तब से अकेला ही रह रहा था, जबकि उसकी पूर्व पत्नी और बच्चे विदेश में रहते हैं। उधर पड़ोसियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि कुणाल पिछले कुछ दिनों से अपनी सामान्य आदतों से अलग व्यवहार कर रहा था और हाल-फिलहाल किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था। पुलिस ने बताया कि बीते कई महीनों से वह अवसाद से जूझ रहा था।

उधर राजेंद्र पार्क थाने के SHO इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि, 'जिस चाकू से उसने आत्महत्या की, वह कोई आम रसोई का चाकू नहीं था। उसके पास से मिले दोनों चाकू असामान्य थे। उसने खुद को चाकू मारा था और उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। हमने परिवार को सूचित कर दिया है और सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं।'