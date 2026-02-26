गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरे शख्स की मौत, कमरे से सेक्स पावर वाली दवा के रैपर मिले
गुरुग्राम में बस स्टैंड के पास एक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ठहरे एक शख्स की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। पुलिस को होटल के कमरे से सेक्स पावर की दवाइयों का खाली रैपर मिला है। आशंका है कि इन दवाओं के ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। घर में उसके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं।
गुरुग्राम में बस स्टैंड के पास एक होटल में अपनी महिला मित्र के साथ ठहरे एक 56 साल के शख्स की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। पुलिस को होटल के कमरे से सेक्स पावर की दवाइयों का खाली रैपर मिला है। आशंका है कि इन दवाओं के ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। मृतक सोहना के एक गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। 12 मार्च को मृतक के बेटे की शादी है। घर में शादी की तैयारियां भी चल रही थी।
सीने में तेज दर्द होने से हालत बिगड़ी
जांच अधिकारी अशोक ने बताया कि मृतक एक लॉजिस्टिक कंपनी में ड्राइवर था और अपनी महिला मित्र के साथ बस स्टैंड के पास होटल में रुका हुआ था। महिला से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ और हालत बिगड़ती गई। महिला ने होटल के स्टाफ की मदद से फौरन पुलिस को कॉल किया। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 14 थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी।
पुलिस को होटल के रूम से सेक्स पावर बढ़ाने की दवा के रैपर मिले हैं। प्रारंभिक जांच में हार्ट फेलियर से मौत हुई लगती है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।
घटना से सदमे में डूबा परिवार
पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। होटल के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं, इस घटना से व्यक्ति के घर में मातम पसरा है। उसके बेटे की शादी 12 मार्च को होनी है और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में डूब गया है।
बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल घातक
सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। ये बेहद घातक साबित होती हैं। इनसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ऐन्जाइना पेन जैसी जानलेवा कंडीशन आती हैं। देश में अक्सर इन दवाओं के इस्तेमाल से मौत होने के मामले आते हैं। ये मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही हैं। सरकार को इन दवाओं की खरीद और बिक्री को लेकर ज्यादा कड़े नियम बनाने की जरूरत है।
