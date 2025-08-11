चला गोली चला; बैठक में आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा शख्स, व्यापारियों को भी दौड़ाया, वीडियो

गाजियाबाद के साहिबाबाद नवीन फल एवं सब्जी मंडी में सोमवार को बैठक के दौरान तीन लोगों ने गोलीबारी कर दी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठकर फरार हो गए।

गाजियाबाद के साहिबाबाद नवीन फल एवं सब्जी मंडी में सोमवार को बैठक के दौरान तीन लोगों ने गोलीबारी कर दी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक, मंडी में सचिव सुनील कुमार शर्मा ने किसानों के लिए आरक्षित प्लेटफार्म पर कब्जे को लेकर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में व्यापारियों से कब्ज़े हटाने को लेकर बातचीत चल रही थी।

इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार तीन लोग आए और ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग की। बैठक में बैठे लोगों को निशाना बनाते हुए गोली चलाई गई, जिसमें पल्लेदार सचिन के पैर पर गोली लग गई। गोली की आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद हमलावरों ने तोड़फोड करते हुए कई व्यापारियों को दौड़ाया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद रंग का कुर्ता-पायजामा पहने एक व्यक्ति हाथ में असलहा लिए दिख रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हमलावर लोनी के बताए जा रहे हैं।