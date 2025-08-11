Man firing In Sahibabad Mandi During Meeting One Injured चला गोली चला; बैठक में आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा शख्स, व्यापारियों को भी दौड़ाया, वीडियो, Ncr Hindi News - Hindustan
Man firing In Sahibabad Mandi During Meeting One Injured

गाजियाबाद के साहिबाबाद नवीन फल एवं सब्जी मंडी में सोमवार को बैठक के दौरान तीन लोगों ने गोलीबारी कर दी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठकर फरार हो गए।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 02:01 PM
गाजियाबाद के साहिबाबाद नवीन फल एवं सब्जी मंडी में सोमवार को बैठक के दौरान तीन लोगों ने गोलीबारी कर दी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक, मंडी में सचिव सुनील कुमार शर्मा ने किसानों के लिए आरक्षित प्लेटफार्म पर कब्जे को लेकर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में व्यापारियों से कब्ज़े हटाने को लेकर बातचीत चल रही थी।

इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार तीन लोग आए और ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग की। बैठक में बैठे लोगों को निशाना बनाते हुए गोली चलाई गई, जिसमें पल्लेदार सचिन के पैर पर गोली लग गई। गोली की आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद हमलावरों ने तोड़फोड करते हुए कई व्यापारियों को दौड़ाया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद रंग का कुर्ता-पायजामा पहने एक व्यक्ति हाथ में असलहा लिए दिख रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हमलावर लोनी के बताए जा रहे हैं।

गोलीबारी की सूचना पर डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील और एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव घटना स्थल पर पहुंचे। डीसीपी का कहना है कि गोली चलाने वाले बाहरी व्यक्ति थे। घायल को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारने के पूछे दुकान के आवंटन को लेकर विवाद सामने आ रहा है। वीडियो व साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।