एकतरफा प्यार में 29 लाख फॉलोवर वाली यूट्यूबर के घर में घुसा युवक, पिता और पड़ोसियों ने पीट-पीटकर ले ली जान
पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक युवक चेन्नई में एक निजी कंपनी में काम करता था। वह यूट्यूब के माध्यम से युवती के संपर्क में आया था और उसकी वीडियो वगैरह लाइक करता रहता था।
रिपोर्ट- रजनीश पांडे
दिल्ली के मधु विहार पुलिस ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के एक मामले में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर युवती के पिता और एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी की यह कार्रवाई गैर-इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद की है। युवक एक युवती के प्यार में पड़कर दिल्ली चला आया था। पीड़ित युवती के यूट्यूब पर करीब 29 लाख और इंस्टाग्राम पर 6.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं और युवक उसी के एकतरफा प्यार के चक्कर में उससे मिलने के लिए चेन्नई से दिल्ली चला आया था।
पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक युवक चेन्नई में एक निजी कंपनी में काम करता था। वह यूट्यूब के माध्यम से युवती के संपर्क में आया था और उसकी वीडियो वगैरह लाइक करता रहता था। इसी बीच उस पर युवती से एकतरफा प्रेम की सनक सवार हो गई और इसी के चलते वह चेन्नई से युवती से मिलने के लिए दिल्ली आ गया। अपनी इसी सनक के चलते युवक सात नवंबर को युवती के घर में जा घुसा था, जहां युवती के परिजनों और पड़ोसियों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी। इसके बाद कई दिनों तक चले इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल युवक ने तीन दिन पहले अस्पताल में दम तोड़ दिया।
अन्य आरोपियों की भूमिका के बारे में पता लगा रही पुलिस
पुलिस के अनुसार, मारपीट की इस वारदात में युवती के भाई और अन्य पड़ोसियों की भूमिका भी सामने आई है। उनकी पहचान और धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही हैं। पुलिस का कहना है कि फुटेज से सुराग जुटाकर जल्द ही बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लिया जाएगा।
पहले भी घर में घुसने को लेकर हुआ था विवाद
छानबीन में पता चला है कि युवक पर युवती से एकतरफा प्यार की सनक सवार थी। सात नवंबर से पहले भी वह एक बार इसी तरह सेल्फी और फोटो लेने के बहाने युवती के घर में दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से वह युवती के परिवार की नजर में आ गया था। सात नवंबर को जब वह दोबारा घर के अंदर पहुंचा तो युवती के परिजन आपा खो बैठे। आरोप है कि युवती के पिता और भाई ने आस-पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर उसे घेर लिया और बेरहमी से पीटा, जिससे उसके शरीर में गंभीर अंदरूनी और बाहरी चोटें आईं।
तीन अस्पताल बदलने के बाद भी नहीं बची जिंदगी
हमले में मरणासन्न हालत में पहुंचे युवक को सबसे पहले एलबीएस अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जीटीबी अस्पताल भेज दिया। जब जीटीबी अस्पताल में भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसे राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहां तीन दिन पहले युवक ने दम तोड़ दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।