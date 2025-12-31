Hindustan Hindi News
'बहन के इलाज के लिए चाहिए पैसे', गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड ने ठग लिए 2 करोड़ रुपए

'बहन के इलाज के लिए चाहिए पैसे', गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड ने ठग लिए 2 करोड़ रुपए

गुरुग्राम में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी की दोस्त ने बहन के कैंसर के इलाज के बहाने 2 करोड़ रुपए ले लिए। जब कारोबारी को इस बात की भनक लगी तो पैरों तले जमीन खिसक गई।

Dec 31, 2025 11:28 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक शख्स की महिला से दोस्ती थी। महिला ने शख्स को ठगने के लिए भावनाओं का सहारा लिया और बताया कि उसकी बहन को कैंसर है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। महिला की मांग पर शख्स ने उसकी कथित बहन के खाते में कुल 2.18 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया। बाद में मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने आरोपी महिला के साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले में आरोपी महिला के साथी अजहर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे हैदराबाद कोर्ट में पेश किया गया और चार दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को दे दिया। पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने उसे सोमवार को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस को आरोपी महिला की तलाश है।

आरोपी ने क्या बताया

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने इस मामले का पूरी तरह खुलासा कर दिया है। आरोपी अजहर अहमद ने बताया कि यांगजी शेरपा उर्फ यामा ने मई 2024 से अप्रैल 2025 के बीच करीब 2.18 करोड़ रुपए लिए थे। महिला ने बताया था कि वो यह पैसे अपनी बहन के कैंसर के इलाज के लिए ले रही है। पुलिस ने बताया कि जिस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया था और जिस नंबर पर महिला बात करती थी वो दोनों ही गिरफ्तार किए गए आरोपी अजहर का है।

