'बहन के इलाज के लिए चाहिए पैसे', गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड ने ठग लिए 2 करोड़ रुपए

संक्षेप: गुरुग्राम में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी की दोस्त ने बहन के कैंसर के इलाज के बहाने 2 करोड़ रुपए ले लिए। जब कारोबारी को इस बात की भनक लगी तो पैरों तले जमीन खिसक गई।

गुरुग्राम में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक शख्स की महिला से दोस्ती थी। महिला ने शख्स को ठगने के लिए भावनाओं का सहारा लिया और बताया कि उसकी बहन को कैंसर है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। महिला की मांग पर शख्स ने उसकी कथित बहन के खाते में कुल 2.18 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया। बाद में मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने आरोपी महिला के साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले में आरोपी महिला के साथी अजहर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे हैदराबाद कोर्ट में पेश किया गया और चार दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को दे दिया। पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने उसे सोमवार को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस को आरोपी महिला की तलाश है।