अक्षरधाम मंदिर घूमने आए आदमी से धोखाधड़ी, नकली पुजारी के चक्कर में गंवाए कीमती सामान
एक आदमी ने दावा किया है कि दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास एक नकली पुजारी ने उसे धोखा दिया और उसने लगभग 1.8 लाख रुपए का कीमती सामान गंवा दिया। इसमें एक स्मार्टफोन, एक स्मार्टवॉच, नकदी और निजी दस्तावेज शामिल थे।
उस आदमी ने बताया कि बस में एक बुजुर्गआदमी उसके पास आया। उसने बातचीत शुरू की और उसका विश्वास जीत लिया। वह आदमी बोला, "बेटा मैं इधर-उधर घूमकर आया हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकता हूं।" उसने उसे चेतावनी दी कि क्लॉक रूम असुरक्षित है। दावा किया कि उसने अपना बटुआ और फोन वहां खो दिया था।
उसके बाद उसने अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को फोन किया। उसके फोन करने के बाद पुजारी जैसे वेश में एक आदमी आया और कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका सारा सामान यहीं सुरक्षित रहेगा। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने उसका विश्वास जीतने के लिए अपना फोन और बटुआ भी उसे दे दिया। इसके बाद उसने भी अपना फोन, बटुआ, स्मार्टवॉच, बेल्ट, जूते और बाकी सामान उसे सौंप दिया। वे दर्शन के लिए अंदर गए। बुजुर्ग ने उसे मंदिर के बारे में विस्तार से बताया।
मंदिर से बाहर निकलने के बाद बुजुर्ग ने उसे लड्डू खिलाए और कहा कि वह कुछ पैसे जमा करने जा रहा है, तब तक इंतजार करे। कुछ ही मिनटों बाद वह आदमी गायब हो गया। उसके बाद नकली पुजारी भी गायब हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है।
इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उस व्यक्ति ने दूसरों से बेहद सावधान रहने और अपने सामान के लिए केवल आधिकारिक क्लॉक रूम का ही इस्तेमाल करने का आग्रह किया।