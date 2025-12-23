Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMan dies at DJ dance floor in faridabad D-Mart mall, heart attack suspected see cctv video
नाचते हुए आई मौत! फरीदाबाद के डी-मार्ट मॉल में DJ डांस फ्लोर पर युवक ने तोड़ा दम; देखें VIDEO

नाचते हुए आई मौत! फरीदाबाद के डी-मार्ट मॉल में DJ डांस फ्लोर पर युवक ने तोड़ा दम; देखें VIDEO

संक्षेप:

फरीदाबाद के डी-मार्ट मॉल में डीजे डांस फ्लोर पर नाचते हुए एक युवक अचानक फर्श पर गिरकर अचेत हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। हालांकि, फिलहाल मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।  

Dec 23, 2025 02:42 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद के डी-मार्ट मॉल में डीजे डांस फ्लोर पर नाचते हुए एक युवक अचानक फर्श पर गिरकर अचेत हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। हालांकि, फिलहाल मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात फरीदाबाद के डी-मार्ट मॉल में डीजे पर नाचते हुए एक युवक डांस फ्लोर पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना मॉल में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी फुटेज भी सामने आ गई है।

मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय देवकीनंदन के रूप में हुई है। वह मूलरूप से मथुरा के माट रहने वाला था और वर्तमान में फरीदाबाद के मुजेड़ी में किराये पर रहता था। वह यहां डी-मार्ट शाॅपिंग माॅल में काम करता था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक की शादी नहीं हुई थी।

सीसीटीवी वीडियो में वह युवक रविवार रात अपने एक साथी के साथ मॉल के अंदर डीजे पर डांस कर रहा था। नाचने के दौरान अचानक ही वह फर्श पर गिर पड़ा था। युवक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। उधर, पुलिस का कहना है कि युवक की मौत की वजह हार्ट अटैक भी हो सकती है। मंगलवार को डॉक्टरों के बोर्ड से बीके अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने से मौत की वजह का पता चल सकेगा।

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक युवक देवकीनंदन सेक्टर-79 स्थित डी-मार्ट में क्रिसमस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।