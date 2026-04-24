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गुरुग्राम में सेक्स पॉवर बढ़ाने वाली दवा से युवक की मौत, पुलिस ने जताई एक बात की आशंका

Apr 24, 2026 10:59 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में पहुंची। जहां पुलिस ने रोहित को बिस्तर पर मृत हालत में पाया। जांच के दौरान पुलिस ने कमरे से कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स और दवाओं के खाली रैपर भी बरामद किए।

गुरुग्राम में सेक्स पॉवर बढ़ाने वाली दवा से युवक की मौत, पुलिस ने जताई एक बात की आशंका

गुरुग्राम में सेक्टर 53 में किराए के PG फ्लैट में रहने वाले 29 साल के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच और परिस्थितिजन्य सबूत के आधार पर पुलिस ने आशंका जताते हुए कहा कि सेक्स पावर बढ़ाने वाली (यौन शक्तिवर्द्धक) दवा के ओवरडोज की वजह से युवक की मौत हुई। ओवरडोज की वजह से युवक को हार्ट अटैक आया और उसने दम तोड़ दिया। मृतक के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से कुछ दवाओं और हेल्थ सप्लिमेंट्स के रैपर भी मिले। प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि युवक की सगाई हो चुकी थी, और उसने अपनी मंगेतर को मिलने बुलाया था, हालांकि उसके आने से पहले ही यह घटना हो गई।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान रोहित लाल के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला था और नई दिल्ली स्थित 'क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया' में काम करता था। घटना का खुलासा गुरुवार सुबह तब हुआ जब रोहित का एक सहकर्मी उसे लेने उसके फ्लैट पर पहुंचा। हर रोज साथ ऑफिस जाने वाले रोहित ने जब न तो अपने दोस्त का फोन उठाया और न ही दरवाजा खोला, तो सहकर्मी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

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दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, पलंग पर पर मिला शव

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में पहुंची। जहां पुलिस ने रोहित को बिस्तर पर मृत हालत में पाया। जांच के दौरान पुलिस ने कमरे से कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स और दवाओं के खाली रैपर भी बरामद किए।

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मंगेतर को बुलाया था मिलने, आने से पहले ही निकला दम

मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लाल ने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को शक है कि उसने सेक्स-पॉवर बढ़ाने वाली कोई दवा ली थी, आशंका है कि उसके ओवरडोज के कारण संभवतः उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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पुलिस बोली- रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगी असली वजह

सेक्टर 53 के SHO सतेंद्र रावल ने कहा, 'हमने जांच के लिए विसरा और बरामद दवाएं FSL भेज दी हैं। मौत का सही कारण विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। हम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।' उधर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने युवक के शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंप दिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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