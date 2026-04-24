गुरुग्राम में सेक्स पॉवर बढ़ाने वाली दवा से युवक की मौत, पुलिस ने जताई एक बात की आशंका
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में पहुंची। जहां पुलिस ने रोहित को बिस्तर पर मृत हालत में पाया। जांच के दौरान पुलिस ने कमरे से कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स और दवाओं के खाली रैपर भी बरामद किए।
गुरुग्राम में सेक्टर 53 में किराए के PG फ्लैट में रहने वाले 29 साल के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच और परिस्थितिजन्य सबूत के आधार पर पुलिस ने आशंका जताते हुए कहा कि सेक्स पावर बढ़ाने वाली (यौन शक्तिवर्द्धक) दवा के ओवरडोज की वजह से युवक की मौत हुई। ओवरडोज की वजह से युवक को हार्ट अटैक आया और उसने दम तोड़ दिया। मृतक के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से कुछ दवाओं और हेल्थ सप्लिमेंट्स के रैपर भी मिले। प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि युवक की सगाई हो चुकी थी, और उसने अपनी मंगेतर को मिलने बुलाया था, हालांकि उसके आने से पहले ही यह घटना हो गई।
पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान रोहित लाल के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला था और नई दिल्ली स्थित 'क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया' में काम करता था। घटना का खुलासा गुरुवार सुबह तब हुआ जब रोहित का एक सहकर्मी उसे लेने उसके फ्लैट पर पहुंचा। हर रोज साथ ऑफिस जाने वाले रोहित ने जब न तो अपने दोस्त का फोन उठाया और न ही दरवाजा खोला, तो सहकर्मी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, पलंग पर पर मिला शव
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में पहुंची। जहां पुलिस ने रोहित को बिस्तर पर मृत हालत में पाया। जांच के दौरान पुलिस ने कमरे से कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स और दवाओं के खाली रैपर भी बरामद किए।
मंगेतर को बुलाया था मिलने, आने से पहले ही निकला दम
मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लाल ने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को शक है कि उसने सेक्स-पॉवर बढ़ाने वाली कोई दवा ली थी, आशंका है कि उसके ओवरडोज के कारण संभवतः उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस बोली- रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगी असली वजह
सेक्टर 53 के SHO सतेंद्र रावल ने कहा, 'हमने जांच के लिए विसरा और बरामद दवाएं FSL भेज दी हैं। मौत का सही कारण विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। हम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।' उधर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने युवक के शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंप दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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