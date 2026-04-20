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दिल्ली में संदिग्ध हालत में घूम रहे शख्स को साथ ले गई पुलिस, वापस घर लौटी उसकी लाश; पुलिस ने बताई वजह

Apr 20, 2026 07:13 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच और मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। इस बात की पुष्टि उस समय स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात संतरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने भी की है।

दिल्ली में संदिग्ध हालत में घूम रहे शख्स को साथ ले गई पुलिस, वापस घर लौटी उसकी लाश; पुलिस ने बताई वजह

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिरासत में मौत का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाके में संदिग्ध रूप से घूमते पाए जाने के बाद रविवार रात एक व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे पास के बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मृतक की शारीरिक हालत काफी कमजोर थी और वह किसी बीमारी से भी पीड़ित था। साथ ही उसके परिवार वालों का भी कहना है कि उसे नशे की लत भी थी और पिछले कुछ दिनों से वह लगातार शराब का सेवन कर रहा था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है।

पुलिस स्टेशन में होने लगी सांस लेने में दिक्कत

मृतक शख्स की पहचान 34 वर्षीय अनीश के रूप में हुई है, जो कि भलस्वा डेयरी इलाके का रहने वाला था और रविवार तड़के उसे गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने शक के आधार पर उठाया था। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 'रात की नियमित गश्त के दौरान मिले अनीश को सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस स्टेशन लाया गया था। स्टेशन पर रहते हुए उसने बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उसे पानी दिया गया। हालांकि, उसकी हालत और बिगड़ गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी।'

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बेचैनी की शिकायत के बाद ले गए अस्पताल

अधिकारी ने बताया कि अनीश की बिगड़ती हालत के बाद उसके कहने पर पुलिसकर्मी उसे तुरंत बाबू जगजीवन राम मेमोरियल (BJRM) अस्पताल लेकर गए और वहां भर्ती भी कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि, 'अनीश अपने परिवार के साथ रहता था और शादीशुदा था। वह अपने पिता के साथ आजादपुर सब्जी मंडी में काम करता था।'

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शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच और मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। इस बात की पुष्टि उस समय स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात संतरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने भी की है। वहीं शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह डिहाइड्रेशन के रूप में बताई गई है।

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पुलिस बोली- पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी स्थिति

अधिकारियों ने बताया कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। कानूनी प्रावधानों के तहत मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता और कानून के दायरे में रहकर ही पूरी की जा रही हैं। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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