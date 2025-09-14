man died in hotel after party with friends गम में बदला जश्न का माहौल, होटल में पार्टी के दौरान युवक की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
man died in hotel after party with friends

गम में बदला जश्न का माहौल, होटल में पार्टी के दौरान युवक की मौत

दिल्ली की एक होटल में युवक की मौत हो गई। युवक दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, इस दौरान वो बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 01:59 PM
दिल्ली की एक होटल में जश्न का माहौल गम में बदल गया। दरअसल यहां होटल में पार्टी करने के बाद एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहित गर्ग नाम का शख्स जो ब्रह्मपुरी का रहने वाला था, शुक्रवार को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी के बाद वो कमरे में अचेत अवस्था में मिला था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शनिवार रात साढ़े 9 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली की पुस्ता-2, न्यू उस्मानपुर में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोहित गर्ग को जेपीसी अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद गर्ग को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्ट के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मोहित गर्ग दिन में होटल में चेक-इन किया था। चेक-इन करने के बाद दोस्तों के साथ उसने पार्टी की थी। बताया जा रहा है कि पार्टी के बाद अचानक मोहित बेहोश हो गया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए होटल के सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई है और कई साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। पार्टी में मौजूद लोगों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी मिल सके।