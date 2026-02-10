दिल्ली में एक और दर्दनाक हादसा, अब सीवर में गिरा मजदूर
दिल्ली के जनकपुरी वाली घटना के बाद एक और बड़ा हादसा हो गया है। मंगलवार को सीवर में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। घटना बेगमपुर थाना क्षेत्र की है।
दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर शख्स की मौत के बाद अब रोहिणी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां मंगलवार को सीवर में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना बेगमपुर थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान 30 साल के बिरजू कुमार के रूप में हुई है। वह बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और मजदूरी करता है। बताया जा रहा है कि ये सीवर डीडीए की जमीन पर बना हुआ था।
