दिल्ली में एक और दर्दनाक हादसा, अब सीवर में गिरा मजदूर

संक्षेप:

दिल्ली के जनकपुरी वाली घटना के बाद एक और बड़ा हादसा हो गया है। मंगलवार को सीवर में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। घटना बेगमपुर थाना क्षेत्र की है।

Feb 10, 2026 09:38 pm IST
दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर शख्स की मौत के बाद अब रोहिणी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां मंगलवार को सीवर में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना बेगमपुर थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान 30 साल के बिरजू कुमार के रूप में हुई है। वह बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और मजदूरी करता है। बताया जा रहा है कि ये सीवर डीडीए की जमीन पर बना हुआ था।

Delhi News Delhi News In Hindi
