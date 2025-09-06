Man Dead body found in water tank at old MCD office in Rajouri Garden west Delhi दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में टंकी से मिला युवक का शव; हत्या, खुदकुशी व हादसे के बीच उलझी पहेली, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में टंकी से मिला युवक का शव; हत्या, खुदकुशी व हादसे के बीच उलझी पहेली

युवक की मौत की असल वजह का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है साथ ही आसपास के निवासियों और कार्यालय के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। 

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 12:06 AM
पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में शुक्रवार दोपहर को उस वक्त दहशत फैल गई जब पुलिस ने यहां पर स्थित पुराने MCD कार्यालय की छत पर बनी पानी की टंकी से एक शख्स का शव बरामद किया। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को दोपहर करीब सवा तीन बजे एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें विशाल एन्क्लेव के पास एक शव होने की सूचना दी गई। इसके बाद राजौरी पुलिस स्टेशन की एक टीम जिला क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञों को साथ लेकर मौके पर पहुंची।

पुलिस उपायुक्त दराड़े सरद भास्कर ने बताया कि 'मृतक की पहचान रघुबीर नगर ने रहने वाले एक शख्स के रूप में हुई और क्राइम टीम व एफएसएल यूनिट ने घटनास्थल पर जांच करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल के शवगृह में भेज दिया।'

स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आसपास के निवासियों और कार्यालय के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार भी कर रही है।

पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि वह पानी की टंकी में कैसे पहुंचा था। इस बात का पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि वे घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और यह भी जांच कर रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। यानी पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच हत्या के साथ-साथ आत्महत्या व दुर्घटना के एंगल से भी कर रही है।