निर्माणाधीन सोसायटी के ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा मिला शव, सुसाइड की आशंका
संक्षेप: फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ में बड़ा हादसा हो गया है। सेक्टर-70 स्थित निर्माणाधीन मलबरी काउंटी सोसायटी के ग्राउंड फ्लोर पर मंगलवार सुबह 27 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ में बड़ा हादसा हो गया है। सेक्टर-70 स्थित निर्माणाधीन मलबरी काउंटी सोसायटी के ग्राउंड फ्लोर पर मंगलवार सुबह 27 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान आजमगढ़ निवासी यशवंत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा।
मंगलवार सुबह जब मजदूर निर्माणाधीन सोसायटी में काम पर पहुंचे, तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर एक युवक का शव पड़ा देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक के कुल्हे सहित शरीर के कई हिस्से टूटे हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल भेज दिया। जांच में पता चला कि यशवंत मलबरी काउंटी सोसायटी के ईडब्ल्यूएस फ्लैट की दूसरी मंजिल पर पिछले छह-सात साल से रह रहा था और वहीं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था।
आईएमटी चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक रूप से यह आत्महत्या प्रतीत हो रही है। यशवंत के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण और घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी।