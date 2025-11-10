Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsman committed suicide by shooting himself at protest site at Jantar Mantar in Delhi
दिल्ली के जंतर-मंतर पर शख्स ने दी जान, गोली मारकर की खुदकुशी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शख्स ने दी जान, गोली मारकर की खुदकुशी

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह पिस्तौल लेकर मौके पर पहुंचा और खुद को गोली मार ली। मृतक की पहचान नहीं हुई है और फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

Mon, 10 Nov 2025 12:35 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में जंतर-मंतर पर स्थित धरना स्थल पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची जहां उन्हें एक व्यक्ति मृत मिला जिसके शरीर में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह पिस्तौल लेकर मौके पर पहुंचा और खुद को गोली मार ली। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘शव की शिनाख्त अभी बाकी है। मौके पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं और घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।’

पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, इस बात की पुष्टि की जा रही है। साथ ही बताया कि, ‘मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।’

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।