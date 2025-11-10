दिल्ली के जंतर-मंतर पर शख्स ने दी जान, गोली मारकर की खुदकुशी
संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह पिस्तौल लेकर मौके पर पहुंचा और खुद को गोली मार ली। मृतक की पहचान नहीं हुई है और फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली में जंतर-मंतर पर स्थित धरना स्थल पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची जहां उन्हें एक व्यक्ति मृत मिला जिसके शरीर में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह पिस्तौल लेकर मौके पर पहुंचा और खुद को गोली मार ली। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘शव की शिनाख्त अभी बाकी है। मौके पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं और घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।’
पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, इस बात की पुष्टि की जा रही है। साथ ही बताया कि, ‘मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।’