man choose unique way to commit suicide in Gurugram सुसाइड का अनोखा तरीखा! गुरुग्राम में युवक ने लिफ्ट में गर्दन फंसाकर दी जान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsman choose unique way to commit suicide in Gurugram

सुसाइड का अनोखा तरीखा! गुरुग्राम में युवक ने लिफ्ट में गर्दन फंसाकर दी जान

गुरुग्राम में सुसाइड का एक अनोखा तरीखा सामने आया है। यहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक युवक ने गुरुवार को लिफ्ट में गर्दन फंसाकर आत्महत्या कर ली। मृतक गुरुग्राम की मार्बल मार्केट में एक दुकान पर काम करता था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 12:52 PM
share Share
Follow Us on
सुसाइड का अनोखा तरीखा! गुरुग्राम में युवक ने लिफ्ट में गर्दन फंसाकर दी जान

गुरुग्राम में सुसाइड का एक अनोखा तरीखा सामने आया है। यहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक युवक ने गुरुवार को लिफ्ट में गर्दन फंसाकर आत्महत्या कर ली। मृतक गुरुग्राम की मार्बल मार्केट में एक दुकान पर काम करता था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

मृतक राजेश सिंह राजस्थान के चुरु का रहने वाला था। वह गुरुग्राम सेक्टर-34 स्थित मार्बल मार्केट की एक दुकान में काम करता था। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। गुरुवार को कथित तौर पर इससे तंग आकर उसने दुकान में मार्बल ढोने की लिफ्ट में अपनी गर्दन फंसाकर सुसाइड कर लिया। दुकान में भारी सामान और मार्बल स्लैब्स को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक लाने-ले जाने के लिए इस लिफ्ट का उपयोग किया जाता था।

दुकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी राजू धनखड़ ने बताया कि राजेश के परिजनों को सूचना दी है। वे राजस्थान से गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही राजेश की मौत के सटीक कारण का पता लगाया जा सकेगा।

पुलिस मृतक के परिजनों, दोस्तों और साथ काम करने वालों और आसपास के लोगों से राजेश के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक विभाग की टीम की मदद से मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं।