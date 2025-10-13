Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsMan charred to death in fire in Delhi

शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, जिंदा जल गया आदमी; दिल्ली में दर्दनाक घटना

दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घर में आग लगने से एक आदमी जिंदा जल गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच से पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। घटना के समय मृतक अकेला था।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 03:34 PM
पुलिस ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सोमवार को एक घर में आग लगने से 52 साल के एक आदमी की जलकर मौत हो गई। अग्निशमन अधिकारियों ने इमारत के भूतल पर लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में विष्णु गार्डन निवासी सुनील कुमार गिनोत्रा ​​की आग में जलकर मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, तिलक नगर स्थित एक घर में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद स्थानीय थाने और दमकल कर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान गिनोत्रा ​​परिसर के अंदर गंभीर रूप से जले हुए पाए गए। उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल भेज दिया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग इमारत के भूतल पर स्थित कार्यालय-सह-गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। अधिकारी ने आगे कहा कि घटना के समय मृतक अकेला था। अभी तक किसी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि, आग लगने का सही कारण फोरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा।

पुलिस ने बताया कि जिस जगह यह घटना हुई, वह गिनोत्रा ​​के चचेरे भाई की है। अपराध और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए हैं।

