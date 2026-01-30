फरीदाबाद में इंसानियत शर्मसार! एंबुलेंस के पैसे नहीं थे, ठेले पर शव ले गया परिवार

संक्षेप: फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला की मौत के बाद परिजन शव को ठेले पर लेकर घर गए। अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे उधार लेने पड़े।

हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गरीबी और सिस्टम की बेरुखी ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। यहां 35 साल की महिला की मौत के बाद उसका परिवार एंबुलेंस का खर्च नहीं उठा सका और मजबूरी में शव को ठेले पर रखकर 10 किलोमीटर दूर घर तक ले जाना पड़ा।

मृतका की पहचान अनुराधा के रूप में हुई है। वह टीबी (तपेदिक) की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और बुधवार को उसे इलाज के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 3 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, अनुराधा के इलाज में उनकी सारी जमा-पूंजी खर्च हो चुकी थी। जब शव को घर ले जाने के लिए एंबुलेंस मांगी गई तो निजी एंबुलेंस ऑपरेटर ने 700 रुपये की मांग की। आर्थिक तंगी के चलते परिवार यह रकम भी नहीं जुटा सका।

7 साल की बेटी भी थी साथ पैसे ना होने के कारण मजबूरन शव को एक ठेले पर रखा गया। ठेले को अनुराधा के दादा चला रहे थे, जबकि पीछे उसकी सात साल की मासूम बेटी और अन्य परिजन बैठे थे। इस दौरान बच्चे ने मां के शव पर डाली चादर को पकड़े रखा, ताकि तेज हवा में वह उड़ न जाए। यह मार्मिक दृश्य भारी ट्रैफिक वाले इलाकों से होकर गुजरा, जिसे देख लोग स्तब्ध रह गए।