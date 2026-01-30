Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में इंसानियत शर्मसार! एंबुलेंस के पैसे नहीं थे, ठेले पर शव ले गया परिवार

फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला की मौत के बाद परिजन शव को ठेले पर लेकर घर गए। अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे उधार लेने पड़े।

Jan 30, 2026 12:57 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गरीबी और सिस्टम की बेरुखी ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। यहां 35 साल की महिला की मौत के बाद उसका परिवार एंबुलेंस का खर्च नहीं उठा सका और मजबूरी में शव को ठेले पर रखकर 10 किलोमीटर दूर घर तक ले जाना पड़ा।

मृतका की पहचान अनुराधा के रूप में हुई है। वह टीबी (तपेदिक) की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और बुधवार को उसे इलाज के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 3 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, अनुराधा के इलाज में उनकी सारी जमा-पूंजी खर्च हो चुकी थी। जब शव को घर ले जाने के लिए एंबुलेंस मांगी गई तो निजी एंबुलेंस ऑपरेटर ने 700 रुपये की मांग की। आर्थिक तंगी के चलते परिवार यह रकम भी नहीं जुटा सका।

7 साल की बेटी भी थी साथ

पैसे ना होने के कारण मजबूरन शव को एक ठेले पर रखा गया। ठेले को अनुराधा के दादा चला रहे थे, जबकि पीछे उसकी सात साल की मासूम बेटी और अन्य परिजन बैठे थे। इस दौरान बच्चे ने मां के शव पर डाली चादर को पकड़े रखा, ताकि तेज हवा में वह उड़ न जाए। यह मार्मिक दृश्य भारी ट्रैफिक वाले इलाकों से होकर गुजरा, जिसे देख लोग स्तब्ध रह गए।

अंतिम संस्कार के लिए भी उधार लेने पड़े पैसे

मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि अनुराधा का इलाज पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और एम्स में भी कराया गया था, लेकिन बीमारी ने आखिरकार उसकी जान ले ली। अंतिम संस्कार के लिए भी परिवार को उधार पैसे लेने पड़े। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आश्वासन दिए हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी एंबुलेंस ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में नहीं आते और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।

