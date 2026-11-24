पैसे देने से इंकार करने पर बेहरमी से मारा, 600 किलोमीटर पीछा कर दिल्ली पुलिस ने दबोचा
आरोपी ने पैसे देने से इंकार करने पर लकड़ी के पटरे से सिर पर कई वार किए थे जिससे पीड़ित गंभीर तौर पर घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वे फरार हो गया। पुलिस ने उसका 600 किलोमीटर तक पीछा किया औरआरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर नोएडा जाने वाली मेट्रो में चढ़ने के दौरान पकड़ लिया।
राजन शर्मा, नई दिल्ली: दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में पैसे देने से इंकार करने पर एक युवक ने एक शख्स के सिर पर लकड़ी के पटरे से ताबड़तोड़ वार कर उसे अधमरा कर दिया। आरोपी युवक को बेसुध हालत में मरा हुआ समझकर उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद करीब 600 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गिरफ्तारी के समय आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन से नोएडा जाने वाली मेट्रो में सवार होने जा रहा था। आरोपी 24 साल के इंतियाज की निशानदेही पर मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल खून से सना लकड़ी का पटरा बरामद किया है।
पुलिस उपायुक्त विनित कुमार ने बताया कि 20 नवंबर को ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाने में मोहम्मद इमरान खान उर्फ गुफरान पर जानलेवा हमले के सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल इमरान को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी। फिलहाल वह बेहोश हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
पैसे नहीं देने पर शुरू हुआ विवाद मामले की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पीड़ित के पैसे नहीं दे रहा था। जबकि पीड़ित उस पर लगातार दवाब बना रहा था। जिसके चलते दोनों के बीच में रंजिश हो गई। वारदात वाले दिन पीड़ित आरोपी के पास आया और दोनों में बहस शुरू हुई, बहस के दौरान आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी ने इमरान पर तब तक हमला किया, जब तक वह बेसुध नहीं हो गया। आरोपी उसे मरा हुआ समझकर वहां से उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया।
आरोपी लगातार बदलता रहा ठिकाने
पुलिस टीम ने आरोपी की तकनीकी निगरानी शुरू की तो उसकी लोकेशन हिसार में मिली। पुलिस वहां पहुंची तो वह फरार हो गया। इसके बाद वह फतेहाबाद, सिरसा और फिर हिसार पहुंचा। पुलिस टीम लगातार उसका पीछा करती रही और करीब 600 किलोमीटर तक उसकी तलाश की। लेकिन वह हर बार फरार होने में कामयाब हो गया।
मेट्रो में चढ़ने से पहले घेर लिया
दिल्ली पहुंचने पर आरोपी की लोकेशन सराय रोहिल्ला और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास मिली। इसके बाद वह आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पहुंचा। एसआई सुमित कुमार को सूचना मिली कि वह नोएडा आने वाला है, जहां से पैसों का जुगाड़ कर वह गुजरात भागने की फिराक में है। इस पर हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार, अभय सिंह की टीम ने मेट्रो स्टेशन पर घेराबंदी कर दी और मेट्रो में चढ़ने से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिल्ली के तेहखंड का रहने वाला है और मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का निवासी है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मोबाइल और खून से सना पटरा बरामद कर लिया। मामले की जांच कर रहे हैं।
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अदिति शर्मा
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