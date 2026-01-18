प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए करने लगा आरोपी, नोएडा पुलिस ने दबोचा

Hindustan Hindi News
Man Become criminal to fulfil girlfriend demand arrested
नोएडा सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए चोरी करने लगे बदमाश को शनिवार को गिरफ्तार किया।

Jan 18, 2026 09:44 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए चोरी करने लगे बदमाश को शनिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। आरोपी के पास से तमंचा, टैबलेट, मोबाइल और दो हजार रुपये बरामद हुए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कन्नौज जिले के सकरावा थाना क्षेत्र के नगरिया गोपाल गांव में 20 वर्षीय भोला उर्फ अजय रहता है। उसे गांव की एक लड़की से दो साल पहले प्रेम हो गया। दोनों के प्यार में पैसा दीवार बना। अजय अपने प्रेमिका के शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसने अपराध का रास्ता चुना। वह गांव छोड़कर नोएडा आ गया और घरों में चोरी करने लगा। चोरी के सामान को बेचकर, जो भी रकम मिलती थी, उसका बड़ा हिस्सा अजय अपनी प्रेमिका को भेज देता था। ऐसा करते हुए अजय अपराध की सीढ़ियां चढ़ता गया और एक-एक करके उसके ऊपर सेक्टर-39 और सेक्टर-20 थाने में 10 केस दर्ज हो गए।

सेक्टर-39 थाने में सबसे ज्यादा नौ केस उसके ऊपर दर्ज हैं। चोरी के कई मामलों में उसका नाम आया और पुलिस ने उसे नामजद किया। केस दर्ज होने के बाद वह लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। आखिर में शनिवार को जब वह चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए फिर से शहर में दाखिल हुआ तभी मुखबिर ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सेक्टर-37 बस स्टैंड के पास से आरोपी को दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जानकारी यह भी मिली है कि वारदात के लिए उसने सेक्टर-45 के दुर्गा विहार कॉलोनी में किराये का कमरा लिया हुआ था। पुलिस अजय के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। आरोपी अजय रेकी करने के बाद बंद घरों और पीजी से सामान चोरी करता था।

