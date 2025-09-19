Man beaten to death by father and brothers, family attempts to pass it off as suicide फरीदाबाद में युवक की हत्या, सगे पिता व भाइयों ने ली जान; फिर पुलिस बुलाकर बताई खुदकुशी की कहानी, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद में युवक की हत्या, सगे पिता व भाइयों ने ली जान; फिर पुलिस बुलाकर बताई खुदकुशी की कहानी

फरीदाबाद में युवक की हत्या, सगे पिता व भाइयों ने ली जान; फिर पुलिस बुलाकर बताई खुदकुशी की कहानी

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मृतक की पहचान कृष्ण पिता धनीराम के रूप में हुई है। जबकि उसके भाइयों की पहचान सुदामा और सूरज के रूप में हुई है। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि कृष्ण ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है।

Sourabh Jain पीटीआई, फरीदाबादFri, 19 Sep 2025 09:27 PM
हरियाणा के फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 28 साल के एक शख्स की उसके पिता और दो भाइयों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, और खास बात यह है कि वारदात के बाद आरोपियों ने शव को फंदे पर लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की। हालांकि उनका भंडा फूट गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मृतक की पहचान कृष्ण पिता धनीराम के रूप में हुई है। जबकि उसके आरोपी भाइयों की पहचान सुदामा और सूरज के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, कृष्ण शराब पीने का आदी था और मजदूरी करता था। 15 सितंबर को धनीराम ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर कृष्ण की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाद में आरोपियों ने कृष्ण की मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने उसके शव को फंदे से लटका दिया और पुलिस को बुलाकर बताया कि यह आत्महत्या का मामला है। हालांकि इस परिवार के आसपास रहने वाले लोगों ने उनके झूठ का भंडाफोड़ कर दिया।

पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों से पुलिस को पता चला कि कृष्ण की हत्या उसके पिता और दो भाइयों ने की है। जिसके बाद इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक उसने इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और आगे की जांच जारी रहने की बात कही है।