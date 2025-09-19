फरीदाबाद में युवक की हत्या, सगे पिता व भाइयों ने ली जान; फिर पुलिस बुलाकर बताई खुदकुशी की कहानी

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मृतक की पहचान कृष्ण पिता धनीराम के रूप में हुई है। जबकि उसके भाइयों की पहचान सुदामा और सूरज के रूप में हुई है। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि कृष्ण ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है।

हरियाणा के फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 28 साल के एक शख्स की उसके पिता और दो भाइयों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, और खास बात यह है कि वारदात के बाद आरोपियों ने शव को फंदे पर लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की। हालांकि उनका भंडा फूट गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मृतक की पहचान कृष्ण पिता धनीराम के रूप में हुई है। जबकि उसके आरोपी भाइयों की पहचान सुदामा और सूरज के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, कृष्ण शराब पीने का आदी था और मजदूरी करता था। 15 सितंबर को धनीराम ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर कृष्ण की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाद में आरोपियों ने कृष्ण की मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने उसके शव को फंदे से लटका दिया और पुलिस को बुलाकर बताया कि यह आत्महत्या का मामला है। हालांकि इस परिवार के आसपास रहने वाले लोगों ने उनके झूठ का भंडाफोड़ कर दिया।