Man attacked with knife over DJ dispute during Navratri procession in Delhi, two arrested दिल्ली में नवरात्रि शोभायात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर हिंसक झड़प, चाकूबाजी में एक शख्स घायल, Ncr Hindi News - Hindustan
डीसीपी ने कहा कि आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया है और आईटीओ से राजघाट तक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण और स्थानीय स्तर पर पूछताछ करने के लिए एक टीम गठित की गई है।

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 08:09 PM
दिल्ली में नवरात्रि शोभायात्रा में शामिल वाहनों को आगे ले जाने और डीजे पर तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर दो गुटों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स पेट और सीने पर चाकू लगने से घायल हो गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना मध्य दिल्ली में सोमवार की रात को उस वक्त हुई, जब दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी से दो नवरात्रि शोभायात्राएं वापस आ रही थीं। इसी दौरान राजधानी के उत्तर-पूर्वी इलाके के सीलमपुर की ओर जाते समय एमजी रोड स्थित गांधी संग्रहालय के पास उनमें झड़प हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग है।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने एक बयान में कहा, 'शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनका समूह धार्मिक ज्योति लेकर जा रहा था, तभी दूसरे समूह ने उनसे आगे निकलने की कोशिश की।' इसके बाद लौटते समय, दोनों समूहों में तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर होड़ मची।

इसके बाद गांधी संग्रहालय के पास उनके बीच जमकर मारपीट होने लगी। इसी दौरान एक व्यक्ति के सीने और पीठ पर चाकू से वार किया गया, जबकि दूसरा व्यक्ति जो कि पुलिस के पास पहुंचा, को मामूली चोट आई थीं। दोनों को पुलिस वैन में लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल ले जाया गया।

डीसीपी ने कहा कि मामला आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और आईटीओ से राजघाट तक सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने और स्थानीय स्तर पर पूछताछ करने के लिए एक टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि हमलावर पक्ष उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास का रहने वाला था।

जांच के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी कर इस वारदात को अंजाम देने वाले 21 वर्षीय फूड डिलीवरी एजेंट कन्हैया उर्फ ​​विवेक और एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया। कन्हैया के पास से एक चाकू बरामद किया गया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि अपराध में इसी का इस्तेमाल किया गया था।

पूछताछ करने पर, कन्हैया ने वारदात में होना कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि पहले उस पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसने जवाब दिया। पुलिस के अनुसार, कन्हैया पिछले एक साल से 'डिलीवरी' एजेंट के तौर पर काम कर रहा है।