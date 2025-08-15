दिल्ली के जंतर मंतर में मामूली बात पर विवाद के बाद शख्स पर कृपाण से हमला, तीन में से दो आरोपी धराए

शख्स पर हुए हमले के बाद वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके बाद राहगीरों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। फिर घायल व्यक्ति को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।

नई दिल्ली के जंतर-मंतर इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद तीन लोगों ने एक व्यक्ति पर कृपाण से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों लोगों ने राकेश (40) पर कथित तौर पर हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही हमले के तुरंत बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह वारदात छह अगस्त को हुई थी, जिसके बाद तीन में से दो आरोपियों घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि तीसरा आरोपी फरार हो गया। आरोपियों की पहचान शाहदरा निवासी गौरव शर्मा और पंजाब निवासी हरदीप सिंह के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, शख्स पर हुए हमले के बाद वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके बाद राहगीरों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। फिर घायल व्यक्ति को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित की हालत स्थिर बताई जा रही है।

वारदात की वजह बताते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह झगड़ा तब शुरू हुआ था जब कथित तौर पर तीनों आरोपियों ने ड्राइवर से अपनी कार को सड़क से हटाने को कहा था, लेकिन जल्द ही यह बहस हिंसक झड़प में बदल गई और तीनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया।