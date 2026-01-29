Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMan arrested for killing 2-year-old stepson in Faridabad
फरीदाबाद में सौतेले बाप ने 2 साल के मासूम को पटक कर मार डाला, पत्नी से बोला- सीढ़ियों से गिर गया; अरेस्ट

फरीदाबाद में सौतेले बाप ने 2 साल के मासूम को पटक कर मार डाला, पत्नी से बोला- सीढ़ियों से गिर गया; अरेस्ट

संक्षेप:

पुलिस ने इस मामले में 36 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश करने के बाद उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी ने वारदात के बाद पत्नी को गुमराह करने के लिए कहा कि बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था।

Jan 29, 2026 08:26 pm ISTRatan Gupta फरीदाबाद, पीटीआई
share Share
Follow Us on

हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपने दो साल के सौतेले बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 36 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश करने के बाद उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी ने वारदात के बाद पत्नी को गुमराह करने के लिए कहा कि बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बोला- बच्चों को पसंद नहीं करता था

पुलिस के अनुसार यह घटना 25 जनवरी को बल्लभगढ़ के सिकरी मोहल्ला इलाके में हुई। आरोपी की पहचान रणबीर सिंह के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिष्टा गांव का रहने वाला है और फिलहाल बल्लभगढ़ में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नवंबर 2024 में एक महिला से शादी की थी, जिसके पहले विवाह से तीन बच्चे थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह बच्चों को पसंद नहीं करता था और उनसे छुटकारा पाने की योजना बना रहा था।

ये भी पढ़ें:एमपी में कहां मिल गए प्राचीन सिक्के? 500 साल पुराने होने का दावा; प्रशासन बोला…
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने 3 बच्चों सहित खाया जहर, दंपति की मौत; क्या वजह?
ये भी पढ़ें:पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को राहत नहीं, जारी रहेगा ट्रायल- HC

जमीन पर पटका, बताया सीढ़ियों से गिरा

घटना वाले दिन शाम के समय रणबीर सिंह दो साल के बच्चे को घर से कुछ दूरी पर ले गया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह वापस घर आया और पत्नी से कहा कि बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है। इस झूठे बयान के चलते परिवार को पहले लगा कि यह एक हादसा है।

दोबारा जांच हुई तो खुला मामला

घटना के बाद पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन उस समय कोई केस दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में सच्चाई सामने आने के बाद सेक्टर-58 थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार

फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने बच्चों के खिलाफ पहले भी कोई हिंसक व्यवहार तो नहीं किया था।

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Faridabad News Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।